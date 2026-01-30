  1. Ekonomim
  4. Tarihte bugün: 30 Ocak

Tarihte bugün: 30 Ocak

30 Ocak tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 30 Ocak’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

30 Ocak'ta yaşanan olaylar

1517 - Kahire Muharebesi (1517)

1648 - Hollanda ile İspanya arasında, Münster Antlaşması imzalandı ve Seksen Yıl Savaşı sona erdi.

1662 - Çinli general Koxinga, dokuz ay süren kuşatmadan sonra Tayvan adasını ele geçirdi.

1847 - Kaliforniya'nın Yerba Buena şehrinin adı, San Francisco olarak değiştirildi.

1867 - Mutsuhito, Japonya'nın İmparatoru oldu.

1919 - Paris Barış Konferansı'nda İtilaf Devletleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasını kararlaştırdılar.

1925 - Türk Hükûmeti, Piskopos VI. Konstantin'in İstanbul dışına çıkarılmasını kararlaştırdı.

1923 - Yunanistan ile Ahali Mübadelesi Antlaşması yapıldı. Aralık 1923'te başlayıp 1927 yılına kadar süren uygulamayla, 400 bin Türk ve 1 milyonu aşkın Rum yer değiştirdi.

1930 - Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruldu.

1931 - Boksör Küçük Kemal, Yunanistan şampiyonu Angelidis'i yendi.

1933 - Adolf Hitler Şansölye oldu.

1942 - İran'da Tudeh Partisi kuruldu.

1942 - Türkiye'de pasta yapımı ve ticareti yasaklandı, stokçulara uygulanacak cezalar belirlendi.

1943 - Churchill Adana’ya gelerek, İsmet İnönü ile "Adana Görüşmesi" olarak bilinen görüşmeyi gerçekleştirdi.

1946 - Macaristan'da komünist rejim ilan edildi: Macaristan Halk Cumhuriyeti

1948 - Kış Olimpiyat Oyunları St. Moritz'de (İsviçre) başladı.

