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Tarihte bugün: 30 Temmuz

30 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 30 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 30 Temmuz - Sayfa 1

30 Temmuz'da yaşanan olaylar

1629 - Napoli'de (İtalya) deprem: 10.000 kişi öldü.

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Tarihte bugün: 30 Temmuz - Sayfa 2

1688 - Belgrad Kuşatması: Osmanlı hakimiyetindeki Belgrad, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu önderliğindeki güçler tarafından kuşatıldı ve 8 Eylül'de şehri ele geçirdiler.

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Tarihte bugün: 30 Temmuz - Sayfa 3

1811 - Meksika'da rahip Miguel Hidalgo kurşuna dizildi. Hidalgo bir yıl önce Meksika'da bağımsızlık hareketini başlatmıştı.

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Tarihte bugün: 30 Temmuz - Sayfa 4

1932 - Yaz Olimpiyatları, Los Angeles'ta başladı.

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