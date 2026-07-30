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Tarihte bugün: 30 Temmuz

30 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 30 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 30 Temmuz - Sayfa 1

30 Temmuz'da yaşanan olaylar

1629 - Napoli'de (İtalya) deprem oldu. Depremde 10.000 kişi öldü.

1688 - Belgrad Kuşatması: Osmanlı hakimiyetindeki Belgrad, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu önderliğindeki güçler tarafından kuşatıldı ve 8 Eylül'de şehri ele geçirdiler.

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Tarihte bugün: 30 Temmuz - Sayfa 2

1811 - Meksika'da rahip Miguel Hidalgo kurşuna dizildi. Hidalgo bir yıl önce Meksika'da bağımsızlık hareketini başlatmıştı.

1932 - Yaz Olimpiyatları, Los Angeles'ta başladı.

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Tarihte bugün: 30 Temmuz - Sayfa 3

1966 - Amerika Birleşik Devletleri'ne ait uçaklar, Kuzey ve Güney Vietnam arasındaki askerden arındırılmış bölgeyi bombaladı.

1966 - İngiltere, Almanya'yı 4-2 yenerek Dünya Futbol Şampiyonu oldu.

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Tarihte bugün: 30 Temmuz - Sayfa 4

1971 - Boeing 727 tipi Japon millî bir yolcu uçağı ile bir Japon savaş uçağı, Morioka (Japonya) semalarında çarpıştı: 162 kişi öldü.

1987 - Mekke'de Hac sırasında İranlılar Amerika Birleşik Devletleri aleyhine gösteri yaptı. Suudi polisi ateş açtı, çok sayıda İranlı ve Suudi öldü.

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