Tarihte bugün: 30 Temmuz
30 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 30 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
30 Temmuz'da yaşanan olaylar
1629 - Napoli'de (İtalya) deprem oldu. Depremde 10.000 kişi öldü.
1688 - Belgrad Kuşatması: Osmanlı hakimiyetindeki Belgrad, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu önderliğindeki güçler tarafından kuşatıldı ve 8 Eylül'de şehri ele geçirdiler.
1811 - Meksika'da rahip Miguel Hidalgo kurşuna dizildi. Hidalgo bir yıl önce Meksika'da bağımsızlık hareketini başlatmıştı.
1932 - Yaz Olimpiyatları, Los Angeles'ta başladı.
1966 - Amerika Birleşik Devletleri'ne ait uçaklar, Kuzey ve Güney Vietnam arasındaki askerden arındırılmış bölgeyi bombaladı.
1966 - İngiltere, Almanya'yı 4-2 yenerek Dünya Futbol Şampiyonu oldu.