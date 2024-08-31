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Tarihte bugün: 31 Ağustos

31 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 31 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 31 Ağustos - Sayfa 1

31 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1876 - Osmanlı Padişahı V. Murad tahttan indirildi; yerine kardeşi II. Abdülhamid padişah oldu.
1886 - Charleston, Güney Karolina'da deprem; 100 kişi öldü.

1890 - Brüksel Genel Senedi ile köle ticareti yasaklandı.

1910 - Zeytinburnu'nda İmalat-ı Harbiye çalışanları tarafından o zamanki İstanbul merkezli, günümüzdeki adıyla MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü kuruldu.

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Tarihte bugün: 31 Ağustos - Sayfa 2

1913 - Batı Trakya Türk Cumhuriyeti kuruldu.

1918 - Vahdettin padişah oldu. O gün, Osmanlı tarihindeki son kılıç kuşanma töreni yapılmış oldu.

1928 - Bertolt Brecht'in Üç Kuruşluk Opera adlı oyununun ilk gösterimi Berlin'de yapıldı.

1939 - Almanya’da yaptırılan Batıray denizaltısı denize indirildi.

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Tarihte bugün: 31 Ağustos - Sayfa 3

1957 - Malezya, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

1962 - Trinidad ve Tobago, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.

1966 - Irak Ordusu, Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin elindeki Erbil kentini ele geçirdi.

1970 - İzmir'de Akdeniz Oyunları'nın yapılacağı "Halkapınar Spor Tesisleri", inşaat sırasında yandı.

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Tarihte bugün: 31 Ağustos - Sayfa 4

1980 - Polonya'da, Dayanışma Sendikası kuruldu.

1986 - Bir Meksika yolcu uçağı ile küçük bir uçak, Kaliforniya'nın Cerritos şehri üzerinde havada çarpıştı. Uçaklardaki 67 kişi ile yerdeki 15 kişi öldü.

1986 - Karadeniz'de bir Sovyet yolcu gemisi, bir tanker ile çarpışarak battı: 423 kişi öldü.

1988 - Türkiye ile Gürcistan arasında Sarp Sınır Kapısı açıldı.

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