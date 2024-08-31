Tarihte bugün: 31 Ağustos
31 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 31 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
31 Ağustos'ta yaşanan olaylar
1876 - Osmanlı Padişahı V. Murad tahttan indirildi; yerine kardeşi II. Abdülhamid padişah oldu.
1886 - Charleston, Güney Karolina'da deprem; 100 kişi öldü.
1890 - Brüksel Genel Senedi ile köle ticareti yasaklandı.
1910 - Zeytinburnu'nda İmalat-ı Harbiye çalışanları tarafından o zamanki İstanbul merkezli, günümüzdeki adıyla MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü kuruldu.
1913 - Batı Trakya Türk Cumhuriyeti kuruldu.
1918 - Vahdettin padişah oldu. O gün, Osmanlı tarihindeki son kılıç kuşanma töreni yapılmış oldu.
1928 - Bertolt Brecht'in Üç Kuruşluk Opera adlı oyununun ilk gösterimi Berlin'de yapıldı.
1939 - Almanya’da yaptırılan Batıray denizaltısı denize indirildi.
1957 - Malezya, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.
1962 - Trinidad ve Tobago, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.
1966 - Irak Ordusu, Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin elindeki Erbil kentini ele geçirdi.
1970 - İzmir'de Akdeniz Oyunları'nın yapılacağı "Halkapınar Spor Tesisleri", inşaat sırasında yandı.
1980 - Polonya'da, Dayanışma Sendikası kuruldu.
1986 - Bir Meksika yolcu uçağı ile küçük bir uçak, Kaliforniya'nın Cerritos şehri üzerinde havada çarpıştı. Uçaklardaki 67 kişi ile yerdeki 15 kişi öldü.
1986 - Karadeniz'de bir Sovyet yolcu gemisi, bir tanker ile çarpışarak battı: 423 kişi öldü.
1988 - Türkiye ile Gürcistan arasında Sarp Sınır Kapısı açıldı.