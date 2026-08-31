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Tarihte bugün: 31 Ağustos

31 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 31 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 31 Ağustos - Sayfa 1

31 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1876 - Osmanlı Padişahı V. Murad tahttan indirildi; yerine kardeşi II. Abdülhamid padişah oldu.

1886 - Charleston, Güney Karolina'da deprem; 100 kişi öldü.

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Tarihte bugün: 31 Ağustos - Sayfa 2

1890 - Brüksel Genel Senedi ile köle ticareti yasaklandı.

1910 - Zeytinburnu'nda İmalat-ı Harbiye çalışanları tarafından o zamanki İstanbul merkezli, günümüzdeki adıyla MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü kuruldu.

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Tarihte bugün: 31 Ağustos - Sayfa 3

1913 - Batı Trakya Türk Cumhuriyeti kuruldu.

1918 - Vahdettin padişah oldu. O gün, Osmanlı tarihindeki son kılıç kuşanma töreni yapılmış oldu.

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Tarihte bugün: 31 Ağustos - Sayfa 4

1928 - Bertolt Brecht'in Üç Kuruşluk Opera adlı oyununun ilk gösterimi Berlin'de yapıldı.

1939 - Almanya’da yaptırılan Batıray denizaltısı denize indirildi.

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