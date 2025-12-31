Tarihte bugün: 31 Aralık
31 Aralık tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 31 Aralık’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
31 Aralık'ta yaşanan olaylar
1759 - İrlandalı girişimci Arthur Guinness, Dublin'de St. James Gate'deki boş bir bira fabrikasını 9000 yıllığına kiralayarak burayı dünyanın en büyük bira fabrikasına dönüştürme yolunda ilk adımı attı.
1808 - Fransız kimyacı Joseph Louis Gay-Lussac, sonradan kendi adıyla bilinecek olan gaz kanununu denklem hâline getirdi.
1879 - Thomas Edison, elektrik ampulunu kamuya tanıttı.
1890 - New York'taki Ellis Adası, kapılarını ABD'ye gelmek isteyen tüm göçmenlere açtı.
1892 - Deutsche Bank'ın da katılımcısı olduğu grubun yaptığı demiryolu Ankara'ya ulaştı.
1921 - Mustafa Kemal, Çerkez Ethem güçlerinin dağıtılması için Batı Cephesi Komutanlığı'na talimat verdi.
1939 - İstanbul-Berlin arası düzenli uçak seferleri başladı.
1946 - ABD Başkanı Harry Truman, II. Dünya Savaşının bittiğini resmen açıkladı.
1960 - Demirköprü Barajı ve hidroelektrik santrali hizmete girdi.