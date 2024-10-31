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Tarihte bugün: 31 Ekim

31 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 31 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 31 Ekim - Sayfa 1

31 Ekim'de yaşanan olaylar

475 - Romulus Augustus Roma İmparatoru ilan edildi.

644 - Ömer bin Hattab, kendisinden alınan verginin azaltılmasını isteyen, ancak talebi kabul edilmeyen Ebû Lü'lüe tarafından Medine'de sabah namazında hançerle saldırıya uğradı. Saldırgan intihar ederken, Ömer bin Hattab, 3 Kasım'da öldü.

1517 - Martin Luther, Wittenberg'de 95 tezini kilise kapısına asarak Protestanlığı ilan etti.

1831 - Takvim-i Vekayi yayına başladı.

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Tarihte bugün: 31 Ekim - Sayfa 2

1864 - Nevada, ABD'nin 36. eyaleti oldu.

1876 - Hindistan'da dev kasırga: 200 binden fazla kişi öldü.

1892 - Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes'un maceralarını yayınlamaya başladı.

1918 - Güneydoğu Avrupa'da Banat bölgesinde kısa ömürlü Banat Cumhuriyeti kuruldu.

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Tarihte bugün: 31 Ekim - Sayfa 3

1919 - Sütçü İmam, Kahramanmaraş'ta Fransız işgalcilere ilk kurşunu attı.

1922 - Mussolini İtalya Başbakanı oldu.

1924 - Mustafa Kemal Paşa, Cumhuriyet'in 1. yıl dönümünde, "Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir" dedi.

1951 - Yaya geçidi çizgileri ilk kez Birleşik Krallık'ın Berkshire kentinde kullanılmaya başlandı.

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Tarihte bugün: 31 Ekim - Sayfa 4

1952 - ABD, ilk hidrojen bombası denemesini Marshall Adalarında yaptı.

1956 - Süveyş Krizi: Birleşik Krallık ve Fransa, Süveyş Kanalı'nın tekrar açılmasını sağlamak için Mısır'ı bombalamaya başladı.

1961 - Sovyetler Birliği Komünist Partisi 25. Kongresi'nde, geçmişteki hataları nedeniyle suçlanan Josef Stalin'in naaşı Moskova Kızıl Meydan'daki Lenin'in mozolesinden çıkarıldı ve Kremlin Duvarı Mezarlığına defnedildi.

1963 - Askeri Yargıtay, Talat Aydemir, Fethi Gürcan, Osman Deniz ve Erol Dinçer'in idamını onayladı.

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