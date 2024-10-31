Tarihte bugün: 31 Ekim
31 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 31 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
31 Ekim'de yaşanan olaylar
475 - Romulus Augustus Roma İmparatoru ilan edildi.
644 - Ömer bin Hattab, kendisinden alınan verginin azaltılmasını isteyen, ancak talebi kabul edilmeyen Ebû Lü'lüe tarafından Medine'de sabah namazında hançerle saldırıya uğradı. Saldırgan intihar ederken, Ömer bin Hattab, 3 Kasım'da öldü.
1517 - Martin Luther, Wittenberg'de 95 tezini kilise kapısına asarak Protestanlığı ilan etti.
1831 - Takvim-i Vekayi yayına başladı.
1864 - Nevada, ABD'nin 36. eyaleti oldu.
1876 - Hindistan'da dev kasırga: 200 binden fazla kişi öldü.
1892 - Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes'un maceralarını yayınlamaya başladı.
1918 - Güneydoğu Avrupa'da Banat bölgesinde kısa ömürlü Banat Cumhuriyeti kuruldu.
1919 - Sütçü İmam, Kahramanmaraş'ta Fransız işgalcilere ilk kurşunu attı.
1922 - Mussolini İtalya Başbakanı oldu.
1924 - Mustafa Kemal Paşa, Cumhuriyet'in 1. yıl dönümünde, "Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir" dedi.
1951 - Yaya geçidi çizgileri ilk kez Birleşik Krallık'ın Berkshire kentinde kullanılmaya başlandı.
1952 - ABD, ilk hidrojen bombası denemesini Marshall Adalarında yaptı.
1956 - Süveyş Krizi: Birleşik Krallık ve Fransa, Süveyş Kanalı'nın tekrar açılmasını sağlamak için Mısır'ı bombalamaya başladı.
1961 - Sovyetler Birliği Komünist Partisi 25. Kongresi'nde, geçmişteki hataları nedeniyle suçlanan Josef Stalin'in naaşı Moskova Kızıl Meydan'daki Lenin'in mozolesinden çıkarıldı ve Kremlin Duvarı Mezarlığına defnedildi.
1963 - Askeri Yargıtay, Talat Aydemir, Fethi Gürcan, Osman Deniz ve Erol Dinçer'in idamını onayladı.