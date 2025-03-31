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Tarihte bugün: 31 Mart

31 Mart tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 31 Mart’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 31 Mart - Sayfa 1

31 Mart'ta yaşanan olaylar

1774 - Amerikan Bağımsızlık Savaşı: Büyük Britanya Hükümeti, Boston limanını kapattı.

1866 - İspanyol Donanması, Şili'nin Valparaíso limanını bombaladı.

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Tarihte bugün: 31 Mart - Sayfa 2

1889 - Paris'te, 1789 Fransız Devrimi'nin 100. yıl dönümü için, Gustave Eiffel tarafından yapılan Eiffel Kulesi açıldı.

1909 - RMS Titanic'in yapımına başlandı.

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Tarihte bugün: 31 Mart - Sayfa 3

1901 - Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Başkonsolosu Emile Jelinek'in, Daimler'e ısmarladığı dört silindirli araç, sahibine teslim edildi. Jelinek, yeni aracına kızı "Mercedes"in adını verdi.

1917 - ABD, Virgin Adaları'nın bir bölümünü, Danimarka'dan 25 milyon Amerikan doları karşılığında satın aldı.

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Tarihte bugün: 31 Mart - Sayfa 4

1918 - Yaz saati uygulaması, ABD'de ilk kez uygulanmaya başlandı.

1921 - İkinci İnönü Muharebesi'nde, Türk Ordusunun karşı taarruzu başladı.

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