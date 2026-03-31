  Tarihte bugün: 31 Mart

31 Mart tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 31 Mart’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

31 Mart'ta yaşanan olaylar

1774 - Amerikan Bağımsızlık Savaşı: Büyük Britanya Hükûmeti, Boston limanını kapattı.

1866 - İspanyol Donanması, Şili'nin Valparaíso limanını bombaladı.

1889 - Paris'te, 1789 Fransız Devrimi'nin 100. yıl dönümü için, Gustave Eiffel tarafından yapılan Eiffel Kulesi açıldı.

1909 - RMS Titanic'in yapımına başlandı.

1901 - Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Başkonsolosu Emile Jelinek'in, Daimler'e ısmarladığı dört silindirli araç, sahibine teslim edildi. Jelinek, yeni aracına kızı "Mercedes"in adını verdi.

1917 - ABD, Virgin Adaları'nın bir bölümünü, Danimarka'dan 25 milyon Amerikan doları karşılığında satın aldı.

1918 - Yaz saati uygulaması, ABD'de ilk kez uygulanmaya başlandı.

1921 - İkinci İnönü Muharebesi'nde, Türk Ordusunun karşı taarruzu başladı.

1923 - Lozan Antlaşması: Londra'da toplanan İtilaf Devletleri temsilcileri, Türkiye'nin 8 Mart'taki notasına cevap vererek, Lozan'da kesintiye uğrayan görüşmeleri sürdürmeye çağırdılar.

1925 - Şeyh Said İsyanı'nın olduğu bölgede, Divan-ı Harb'in verdiği idam cezalarının, onay gerektirmeden yerine getirilmesi hakkındaki kanun kabul edildi.

1928 - İzmir, Torbalı'da meydan gelen 7,0 büyüklüğündeki depremde 50 kişi öldü.

1931 - Nikaragua'nın başkenti Managua'daki depremde 2000 kişi öldü.

