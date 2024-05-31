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Tarihte bugün: 31 Mayıs

31 Mayıs tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 31 Mayıs'ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 31 Mayıs - Sayfa 1

31 Mayıs'ta yaşanan olaylar

MÖ 1279 - Antik Mısır'da, 19. Hanedan firavunlarından II. Ramses başa geçti.

1799 - Napolyon, Akka yenilgisinin ardından, savaş meydanını Cezzar Ahmed Paşa kuvvetlerine terk etti.

1859 - Londra'daki ünlü saat kulesi Big Ben'in saati ilk kez çalışmaya başladı.

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Tarihte bugün: 31 Mayıs - Sayfa 2

1911 - RMS Titanic yolcu gemisi denize indirildi.

1927 - Ford Model T otomobillerin sonuncusu üretim bandından çıktı. Bu tarihe kadar aynı modelden tam 15.007.003 araç üretilmişti.

1933 - İstanbul Darülfünunu'nun kapatılıp yerine Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı yeni bir üniversitenin kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.

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Tarihte bugün: 31 Mayıs - Sayfa 3

1946 - Varto ve Hınıs'ta 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde 839 kişi öldü, 1991 ev yıkıldı.

1957 - Atatürk Üniversitesi kanunu kabul edildi.

1960 - Türk Ordu Milli Futbol Takımı, ikinci defa Dünya Şampiyonu oldu.

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Tarihte bugün: 31 Mayıs - Sayfa 4

1967 - Türkiye'de ikinci kez bir hastaya yapay kalp kapakçığı takıldı.

1969 - Ünlü soprano Maria Callas, Pier Paolo Pasolini'nin Göreme'de çekeceği "Medea" filmi için Türkiye'ye geldi.

1983 - Milli Güvenlik Konseyi, 79 sayılı bildirisiyle Büyük Türkiye Partisi'ni kapattı.

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