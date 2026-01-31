  1. Ekonomim
Tarihte bugün: 31 Ocak

31 Ocak tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 31 Ocak’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

31 Ocak'ta yaşanan olaylar

31 Ocak'ta yaşanan olaylar

1729 - Türkiye'de ilk kitap, Mehmet Bin Mustafa'nın (Vanlı) kaleme aldığı Sıhahı Cevheri (Vankulu) adlı sözlük basıldı. İbrahim Müteferrika, ilk Türk matbaasını İstanbul'da Sultanselim'deki konağında kurmuştu.

1747 - İlk zührevi hastalıklar kliniği, Londra'da açıldı.

1790 - Osmanlı-Prusya ittifakı.

1865 - ABD Temsilciler Meclisi, köleliği yasaklayan yasayı onayladı.

1876 - ABD'de ülkedeki tüm Kızılderililer, Kızılderili rezervasyonu olarak adlandırılan, kendilerine ayrılmış özel bölgelerde yaşamaya zorlandılar.

1915 - I. Dünya Savaşı: Almanya, Ruslara karşı zehirli gaz kullandı.

1927 - Müttefiklerin Almanya üzerindeki denetimi sona erdi; bundan sonra Almanya'nın yeniden silahlanmasını Milletler Cemiyeti denetleyecek.

1928 - Türk Eğitim Derneği (TED) Ankara'da kuruldu.

1928 - Sovyetler Birliği'nde 30 muhalefet lideri Almatı'ya sürgüne gönderildi. Sürgüne gidenler arasında Lev Troçki de vardı.

1930 - Seloteyp, 3M şirketi tarafından pazara sürüldü.

1931 - Gümrük ve Tekel Bakanlığı kuruldu.

1931 - Kültür magazin dergisi, Resimli Ay kapandı.

1931 - Yarın gazetesi Başyazarı Arif Oruç ve Sorumlu Müdürü İzmit'te birer yıldan fazla hapse mahkûm oldular.

1934 - Nâzım Hikmet, Nail Vahtedi, Tosun Ömer ve Yonga Ömer beş yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

1938 - Atatürk, Gemlik'te sun'i ipek fabrikasını açtı.

1942 - Öğrencilere sigara içme ve nişan yüzüğü takma yasağı getirildi.

