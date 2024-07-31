Tarihte bugün: 31 Temmuz
31 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 31 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
31 Temmuz'da yaşanan olaylar
1492 - Yahudilerin, İspanya'dan kovulacağını gerekçeleriyle bildiren Elhamra Kararnamesi imzalanarak yürürlüğe girdi.
1560 - Piyale Paşa, Tunus'un Cerbe Adası'nı ele geçirdi.
1722 - İstanbul'da III. Ahmet için yaptırılan Sadabad Sarayı törenle açıldı.
1908 - II. Abdülhamit döneminde resmî bir göreve dönüşen "hafiyelik", resmen ortadan kaldırıldı.
1914 - Fransız Sosyalist Partisi'nin (1902) ve L'Humanite Gazetesi'nin kurucusu, yazar, konuşmacı ve devlet adamı Jean Jaures öldürüldü.
1922 - İstiklal Mahkemeleri Kanunu, TBMM'de kabul edildi.
1932 - Almanya'da seçimlerde 230 Milletvekilliği alan Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (Naziler) birinci parti oldu. Sosyal demokratlar 133, komünistler 89 Milletvekili çıkardılar.
1932 - Keriman Halis, Belçika'da Dünya Güzellik Kraliçesi seçildi; Atatürk kendisine "Ece" soyadını verdi.
1936 - İspanya'da General Franco'nun faşist güçleri Madrid'i kuşattı.
1944 - Küçük Prens adlı eseriyle ünlü, Fransız pilot ve yazar Antoine de Saint-Exupery, Akdeniz semalarında F-5B ile keşif uçuşu sırasında kayboldu.
1952 - Türkiye'nin ilk sendikal konfederasyonu olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) kuruldu.
1959 - Bask Yurdu ve Özgürlüğü (ETA) örgütü kuruldu.