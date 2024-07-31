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Tarihte bugün: 31 Temmuz

31 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 31 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 31 Temmuz - Sayfa 1

31 Temmuz'da yaşanan olaylar

1492 - Yahudilerin, İspanya'dan kovulacağını gerekçeleriyle bildiren Elhamra Kararnamesi imzalanarak yürürlüğe girdi.

1560 - Piyale Paşa, Tunus'un Cerbe Adası'nı ele geçirdi.

1722 - İstanbul'da III. Ahmet için yaptırılan Sadabad Sarayı törenle açıldı.

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Tarihte bugün: 31 Temmuz - Sayfa 2

1908 - II. Abdülhamit döneminde resmî bir göreve dönüşen "hafiyelik", resmen ortadan kaldırıldı.

1914 - Fransız Sosyalist Partisi'nin (1902) ve L'Humanite Gazetesi'nin kurucusu, yazar, konuşmacı ve devlet adamı Jean Jaures öldürüldü.

1922 - İstiklal Mahkemeleri Kanunu, TBMM'de kabul edildi.

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Tarihte bugün: 31 Temmuz - Sayfa 3

1932 - Almanya'da seçimlerde 230 Milletvekilliği alan Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (Naziler) birinci parti oldu. Sosyal demokratlar 133, komünistler 89 Milletvekili çıkardılar.

1932 - Keriman Halis, Belçika'da Dünya Güzellik Kraliçesi seçildi; Atatürk kendisine "Ece" soyadını verdi.

1936 - İspanya'da General Franco'nun faşist güçleri Madrid'i kuşattı.

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Tarihte bugün: 31 Temmuz - Sayfa 4

1944 - Küçük Prens adlı eseriyle ünlü, Fransız pilot ve yazar Antoine de Saint-Exupery, Akdeniz semalarında F-5B ile keşif uçuşu sırasında kayboldu.

1952 - Türkiye'nin ilk sendikal konfederasyonu olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) kuruldu.

1959 - Bask Yurdu ve Özgürlüğü (ETA) örgütü kuruldu.

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