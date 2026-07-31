Tarihte bugün: 31 Temmuz
31 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 31 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
31 Temmuz'da yaşanan olaylar
1492 - Yahudilerin, İspanya'dan kovulacağını gerekçeleriyle bildiren Elhamra Kararnamesi imzalanarak yürürlüğe girdi.
1560 - Piyale Paşa, Tunus'un Cerbe Adası'nı ele geçirdi.
1722 - İstanbul'da III. Ahmet için yaptırılan Sadabad Sarayı törenle açıldı.
1908 - II. Abdülhamit döneminde resmî bir göreve dönüşen "hafiyelik", resmen ortadan kaldırıldı.
1914 - Fransız Sosyalist Partisi'nin (1902) ve L'Humanité gazetesinin kurucusu, yazar, konuşmacı ve devlet adamı Jean Jaurés bir deli tarafından öldürüldü.
1922 - İstiklal Mahkemeleri Kanunu, TBMM'de kabul edildi.