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Tarihte bugün: 4 Ağustos

4 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 4 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 4 Ağustos - Sayfa 1

4 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1578 - Vadi'l-Mehazin Muharebesi, Portekizlilere karşı Osmanlı İmparatorluğu ve müttefiki olan Fas birliklerinin kesin zaferiyle sona erdi.

1791 - Osmanlı ile Avusturya Devletleri arasında Ziştovi Antlaşması imzalandı.

1870 - Kızılhaç Derneği, Birleşik Krallık'ta kuruldu.

1923 - Rauf Orbay Başbakanlıktan ayrıldı.

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Tarihte bugün: 4 Ağustos - Sayfa 2

1940 - Taksim Gazinosu açıldı. İstanbul Belediyesi'nin açtığı gazinonun amacı halka ucuz eğlence sağlamaktı.

1944 - Anne Frank, Naziler tarafından yakalandı. 1945'te toplama kampında öldü. Saklanırken tuttuğu notlar sonradan klasik haline geldi.

1950 - TSKB - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası kuruldu.

1958 - Uluslararası Para Fonu'nun baskısıyla yüksek devalüasyona gidildi. Dolar 2 lira 80 kuruştan, 9 liraya çıktı.

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Tarihte bugün: 4 Ağustos - Sayfa 3

1959 - İstanbul'da yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Yaralanmalar ve maddi hasar meydana geldi.

1976 - İspanya Kralı Juan Carlos, siyasi tutukluların %90'ını affetti.

1983 - İtalya'da ilk kez bir sosyalist, Sosyalist Parti Genel Sekreteri Bettino Craxi, Başbakanlık görevine getirildi.

1987 - Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye'nin İran'a silah satan ülkeler arasında olduğunu ileri sürdü.

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Tarihte bugün: 4 Ağustos - Sayfa 4

1988 - Samsun ve Sinop sahillerine, zehirli oldukları bildirilen çok sayıda varil vurdu.

1995 - Hırvatistan'nın Krayina Sırp Cumhuriyeti'ya karşı saldırılarına başlamasıyla, Fırtına Harekatı başladı.

2005 - Senarist Safa Önal, filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

2019 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde gerçekleşen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

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