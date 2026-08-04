Tarihte bugün: 4 Ağustos
4 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 4 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
4 Ağustos'ta yaşanan olaylar
1578 - Vadi'l-Mehazin Muharebesi, Portekizlilere karşı Osmanlı İmparatorluğu ve müttefiki olan Fas birliklerinin kesin zaferiyle sona erdi.
1791 - Osmanlı ile Avusturya Devletleri arasında Ziştovi Antlaşması imzalandı.
1870 - Kızılhaç Derneği, Birleşik Krallık'ta kuruldu.
1923 - Rauf Bey (Orbay) Başbakanlıktan ayrıldı.
1940 - Taksim Gazinosu açıldı. İstanbul Belediyesi'nin açtığı gazinonun amacı halka ucuz eğlence sağlamaktı.
1944 - Anne Frank, Naziler tarafından yakalandı. 1945'te toplama kampında öldü. Saklanırken tuttuğu notlar sonradan klasik haline geldi.