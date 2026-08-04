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Tarihte bugün: 4 Ağustos

4 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 4 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 4 Ağustos - Sayfa 1

4 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1578 - Vadi'l-Mehazin Muharebesi, Portekizlilere karşı Osmanlı İmparatorluğu ve müttefiki olan Fas birliklerinin kesin zaferiyle sona erdi.

1791 - Osmanlı ile Avusturya Devletleri arasında Ziştovi Antlaşması imzalandı.

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Tarihte bugün: 4 Ağustos - Sayfa 2

1870 - Kızılhaç Derneği, Birleşik Krallık'ta kuruldu.

1923 - Rauf Bey (Orbay) Başbakanlıktan ayrıldı.

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Tarihte bugün: 4 Ağustos - Sayfa 3

1940 - Taksim Gazinosu açıldı. İstanbul Belediyesi'nin açtığı gazinonun amacı halka ucuz eğlence sağlamaktı.

1944 - Anne Frank, Naziler tarafından yakalandı. 1945'te toplama kampında öldü. Saklanırken tuttuğu notlar sonradan klasik haline geldi.

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Tarihte bugün: 4 Ağustos - Sayfa 4

1950 - TSKB - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası kuruldu.

1958 - Uluslararası Para Fonu'nun baskısıyla yüksek devalüasyona gidildi. Dolar 2 lira 80 kuruştan, 9 liraya çıktı.

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