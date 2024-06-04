Tarihte bugün: 4 Haziran
4 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 4 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
4 Haziran’da yaşanan olaylar
980 - İslam'ın Altın Çağı döneminin en önemli doktorlarından, astronomlarından, düşünürlerinden, yazarlarından ve bilginlerinden biri olarak kabul edilen bilim insanı İbn-i Sina doğdu.
1878 - Kıbrıs, Osmanlı Devleti'nden ayrılarak İngiliz egemenliğine girdi.
1876 - Sultan Abdülaziz, Feriye Köşkü'nde odasında ölü bulundu.
1898 - Pehlivan Koca Yusuf, ABD dönüşünde, 'La Burgogne' adlı geminin Atlas Okyanusu'nda batması sonucu yaşamını yitirdi.
1930 - Türk Tarihi Tetkik Heyeti ilk toplantısını yaptı. Ekip, 16 kişiden oluşuyordu. Heyet başkanlığına Tevfik Bey (Bıyıklıoğlu) seçildi.
1932 - Türkiye'deki yabancıların kamu işlerinde çalışması yasaklandı.
1933 - Şair Ahmed Haşim, İstanbul'da 46 yaşında hayata veda etti.
1944 - II. Dünya Savaşı sırasında Alman harp gemileri ticaret gemisi biçimine sokularak Boğazlar'dan geçiyordu. İngiltere bu durumu Türkiye nezdinde protesto etti.
1961 - ABD Başkanı John F. Kennedy ile Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Nikita Kruşçev, Viyana'da bir araya geldi.
1972 - California Üniversitesi profesörlerinden siyah eylemci Angela Yvonne Davis, gizli örgüt kurmak, cinayet ve adam kaçırma suçlarından beraat etti. Jürinin bütün üyeleri beyazdı.
1973 - Yavuz Zırhlısı, Gölcük'te yapılan törenle donanmadan çıkarıldı.
1974 - Uluslararası Hukukçular Komitesi, Uganda'da İdi Amin'in iktidarı ele geçirmesinden bu yana 250 bin kişinin öldürüldüğünü açıkladı.