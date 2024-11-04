  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 4 Kasım

Tarihte bugün: 4 Kasım

4 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 4 Kasım’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 4 Kasım - Sayfa 1

4 Kasım'da yaşanan olaylar

1515 - Osmanlı İmparatorluğunda Diyarbekir Eyaleti oluşturuldu, Bıyıklı Mehmet Paşa da ilk beylerbeyi olarak atandı.

1737 - İtalya'nın Napoli kentinde, San Carlo Tiyatrosu açıldı.

1757 - 30 Ekim günü tahta çıkan III. Mustafa'nın kılıç kuşanma töreni yapıldı. Kuşanılan kılıç Ömer bin Hattab'a aitti.

1875 - Kadınlar İçin Ayine Dergisi, Selanik'te yayına başladı.

1 | 9
Tarihte bugün: 4 Kasım - Sayfa 2

1879 - Amerikalı James J. Ritty, yazar kasayı geliştirdi.

1909 - Bağdat Demiryolları kapsamında yapılan Haydarpaşa Garı törenle açıldı.

1918 - Yunanistan Sosyalist Emek Partisi kuruldu. Parti, 1924 Kasım ayındaki 3. olağanüstü kongresinde adını değiştirerek Yunanistan Komünist Partisi adını aldı.

1922 - Son Osmanlı Hükûmeti (Tevfik Paşa kabinesi) istifa etti.

2 | 9
Tarihte bugün: 4 Kasım - Sayfa 3

1922 - Osmanlı Devletinin Resmî Gazetesi Takvim-i Vekayi yayınını durdurdu.

1922 - İngiliz arkeolog Howard Carter ve ekibi, Tutankamon'un mezarını keşfetti.

1933 - Yunanistan Hükûmeti Mustafa Kemal Paşa'nın doğduğu eve bir anı levhası koydu. Levhada "Türk milletinin büyük müceddidi ve Balkan ittihadının müzahiri Gazi Mustafa Kemal bu evde dünyaya gelmiştir." yazılı.

1937 - Mark Twain Cemiyeti, Atatürk'e madalya verdi.

3 | 9
Tarihte bugün: 4 Kasım - Sayfa 4

1940 - Birleşik Krallık, Girit'i işgal etti.

1947 - Bulgaristan Halk Cumhuriyeti ilan edildi.

1950 - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Bölgesel ve Azınlık Diller Avrupa Şartı kabul edildi.

1951 - Din dersi ilkokullarda ders programına alındı.

4 | 9