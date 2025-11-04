Tarihte bugün: 4 Kasım
4 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 4 Kasım ‘da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
4 Kasım'da yaşanan olaylar
1515 - Osmanlı İmparatorluğunda Diyarbekir Eyaleti oluşturuldu, Bıyıklı Mehmet Paşa da ilk beylerbeyi olarak atandı.
1737 - İtalya'nın Napoli kentinde, San Carlo Tiyatrosu açıldı.
1757 - 30 Ekim günü tahta çıkan III. Mustafa'nın kılıç kuşanma töreni yapıldı. Kuşanılan kılıç Ömer bin Hattab'a aitti.
1875 - Kadınlar İçin Ayine Dergisi, Selanik'te yayına başladı.
1879 - Amerikalı James J. Ritty, yazar kasayı geliştirdi.
1909 - Bağdat Demiryolları kapsamında yapılan Haydarpaşa Garı törenle açıldı.
1918 - Yunanistan Sosyalist Emek Partisi kuruldu. Parti, 1924 Kasım ayındaki 3. olağanüstü kongresinde adını değiştirerek Yunanistan Komünist Partisi adını aldı.
1922 - Son Osmanlı Hükûmeti (Tevfik Paşa kabinesi) istifa etti.
1922 - Osmanlı Devletinin Resmî Gazetesi Takvim-i Vekayi yayınını durdurdu.
1922 - İngiliz arkeolog Howard Carter ve ekibi, Tutankamon'un mezarını keşfetti.
1933 - Yunanistan Hükümeti Mustafa Kemal Paşa'nın doğduğu eve bir anı levhası koydu. Levhada "Türk milletinin büyük müceddidi ve Balkan ittihadının müzahiri Gazi Mustafa Kemal bu evde dünyaya gelmiştir." yazılı.
1937 - Mark Twain Cemiyeti, Atatürk'e madalya verdi.