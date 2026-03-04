  1. Ekonomim
4 Mart tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 4 Mart’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 4 Mart - Sayfa 1

4 Mart'ta yaşanan olaylar

1493 - Kaşif Kristof Kolomb, Niña adlı gemisiyle Amerika'ya ulaştı.

1656 - Vaka-i Vakvakiye: Düşük ayarlı para ve alınamayan maaşlar için ayaklanan askerler, IV. Mehmed'in onayıyla bazı saray ağalarını idam ettirdiler.

1774 - Orion Nebulası, ilk kez William Herschel tarafından gözlemlendi.

1791 - Vermont, ABD'nin 14. eyaleti oldu.

1877 - Pyotr İlyiç Çaykovski'nin eseri Kuğu Gölü Balesi'nin ilk gösterimi gerçekleşti.

1882 - İngiltere'de ilk elektrikli tramvay hizmete girdi.

1894 - Şanghay'da büyük yangın: 1000'den fazla bina kül oldu.

1923 - Mustafa Kemal Paşa'nın 17 Şubat'taki konuşmasıyla başlayan İzmir İktisat Kongresi sona erdi. Kongrede Misak-ı İktisadî kabul edildi.

1924 - Happy Birthday to You şarkısı, Clayton F. Summy tarafından yayımlandı.

1924 - Halife Abdülmecit Efendi ve Osmanlı Hanedanı mensupları yurt dışına çıkarıldı.

1925 - Hükümete olağanüstü yetkiler veren Takrir-i Sükun Kanunu, TBMM'de kabul edildi.

1929 - Takrir-i Sükun Kanunu yürürlükten kalktı.

