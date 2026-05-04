Tarihte bugün: 4 Mayıs
4 Mayıs tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 4 Mayıs’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
4 Mayıs'ta yaşanan olaylar
1814 - I. Napolyon, Elba Adasının Portoferraio kasabasına vardı ve sürgün hayatı başladı.
1865 - Abraham Lincoln suikast sonucu öldürülmesinden üç hafta sonra, Springfield, Illinois'da toprağa verildi.
1904 - ABD tarafından Panama Kanalı'nın inşasına başlandı.
1904 - Almanya'nın futbol kulübü olan FC Schalke 04 kuruldu.
1912 - İtalya Krallığı, Rodos'u işgal etti.
1919 - Çin Cumhuriyeti'nde yabancı malların boykot edilmesini savunan öğrenciler ayaklandı.
1924 - 1924 Yaz Olimpiyatları Paris'te başladı.
1926 - Birleşik Krallık'ta yaklaşık 1,2 milyon madencinin katıldığı genel grev başladı.
1930 - Mahatma Gandi, İngilizler tarafından tutuklandı.