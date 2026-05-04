Tarihte bugün: 4 Mayıs

4 Mayıs tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 4 Mayıs’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

4 Mayıs'ta yaşanan olaylar

1814 - I. Napolyon, Elba Adasının Portoferraio kasabasına vardı ve sürgün hayatı başladı.

1865 - Abraham Lincoln suikast sonucu öldürülmesinden üç hafta sonra, Springfield, Illinois'da toprağa verildi.

1904 - ABD tarafından Panama Kanalı'nın inşasına başlandı.

1904 - Almanya'nın futbol kulübü olan FC Schalke 04 kuruldu.

1912 - İtalya Krallığı, Rodos'u işgal etti.

1919 - Çin Cumhuriyeti'nde yabancı malların boykot edilmesini savunan öğrenciler ayaklandı.

1924 - 1924 Yaz Olimpiyatları Paris'te başladı.

1926 - Birleşik Krallık'ta yaklaşık 1,2 milyon madencinin katıldığı genel grev başladı.

1930 - Mahatma Gandi, İngilizler tarafından tutuklandı.

1931 - Mustafa Kemal Atatürk, üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçildi.

1932 - Al Capone, vergi kaçırma suçundan Atlanta'da hapse girdi.

1942 - II. Dünya Savaşı: Port Moresby'ye doğru ilerleyen Japon kuvvetlerinin püskürtülmesiyle sonuçlanan Mercan Denizi Muharebesi başladı.

