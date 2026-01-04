  1. Ekonomim
Tarihte bugün: 4 Ocak

4 Ocak tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 4 Ocak’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

4 Ocak'ta yaşanan olaylar

4 Ocak'ta yaşanan olaylar

1755 - Haliç dondu.

1878 - 93 Harbi savaşı sırasında Rus orduları tarafından Sofya'nın Osmanlı egemenliği sona erdirildi

1884 - Fabian Derneği Londra, Birleşik Krallık'ta kuruldu.



1885 - İlk başarılı apandisit ameliyatı, Dr. William W. Grant tarafından, hastası Mary Gartside'a gerçekleştirildi.

1896 - Utah, Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. eyaleti oldu.

1909 - İmparatorluk Trans-Antarktika Seferi'nden Kaşif Aeneas Mackintosh buz kütlelerinin üzerinden kaçarak ölümden kurtuldu.



1911 - Babıâli yangını meydana geldi.

1918 - Rusya, Finlandiya'nın bağımsızlığını tanıdı.

1926 - İstanbulspor, Kemal Halim Gürgen tarafından kuruldu.



1932 - Hindistan'da Mahatma Gandhi tutuklandı.

1939 - Japonya'da faşist Hiranuma Kiichirō başbakan oldu.

1944 - Sovyet askerleri, savaş öncesinin Polonya sınırını geçti.

