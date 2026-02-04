Tarihte bugün: 4 Şubat
4 Şubat tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 4 Şubat’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
4 Şubat'ta yaşanan olaylar
211 - Roma İmparatoru Septimius Severus öldü. İmparatorluk, kavgacı ve huysuzlukları ile bilinen iki oğluna kaldı: Caracalla ve Publius Septimius Geta.
1783 - Amerikan Bağımsızlık Savaşı: İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ile olan düşmanlığına son verdiğini resmen ilan etti.
1789 - George Washington, ABD'nin ilk Başkanı seçildi.
1792 - George Washington, ikinci dönemde yeniden ABD Başkanlığına seçildi.
1794 - Fransa, tüm sömürgelerinde köleliği yasakladı.
1899 - Filipinler - ABD savaşı başladı.
1902 - Paris'te, Birinci Jön Türk Kongresi yapıldı.
1917 - İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin önde gelen isimlerinden Talat Paşa, sadrazam oldu.
1923 - Lozan Konferansı, tarafların uzlaşamamaları nedeniyle kesildi.