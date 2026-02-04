  1. Ekonomim
  4. Tarihte bugün: 4 Şubat

Tarihte bugün: 4 Şubat

4 Şubat tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 4 Şubat’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

4 Şubat'ta yaşanan olaylar

211 - Roma İmparatoru Septimius Severus öldü. İmparatorluk, kavgacı ve huysuzlukları ile bilinen iki oğluna kaldı: Caracalla ve Publius Septimius Geta.

1783 - Amerikan Bağımsızlık Savaşı: İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ile olan düşmanlığına son verdiğini resmen ilan etti.

1789 - George Washington, ABD'nin ilk Başkanı seçildi.

1792 - George Washington, ikinci dönemde yeniden ABD Başkanlığına seçildi.

1794 - Fransa, tüm sömürgelerinde köleliği yasakladı.

1899 - Filipinler - ABD savaşı başladı.

1902 - Paris'te, Birinci Jön Türk Kongresi yapıldı.

1917 - İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin önde gelen isimlerinden Talat Paşa, sadrazam oldu.

1923 - Lozan Konferansı, tarafların uzlaşamamaları nedeniyle kesildi.

1927 - İngiliz Malcolm Campbell, "Bluebird" adlı otomobili ile saatte 281,4 km hız yaparak dünya rekoru kırdı.

1928 - Avusturyalı Naziler, siyahi sanatçı Josephine Baker'i protesto etti.

1932 - Kış Olimpiyat Oyunları Lake Placid'de (New York) başladı.

