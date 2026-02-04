Tarihte bugün: 4 Şubat

4 Şubat'ta yaşanan olaylar

211 - Roma İmparatoru Septimius Severus öldü. İmparatorluk, kavgacı ve huysuzlukları ile bilinen iki oğluna kaldı: Caracalla ve Publius Septimius Geta.

1783 - Amerikan Bağımsızlık Savaşı: İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ile olan düşmanlığına son verdiğini resmen ilan etti.

1789 - George Washington, ABD'nin ilk Başkanı seçildi.