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Tarihte bugün: 4 Temmuz

4 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 4 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 4 Temmuz - Sayfa 1

4 Temmuz'da yaşanan olaylar

1054 - SN 1054 adlı süpernova, Çinliler, Japonlar, İranlılar, Araplar ve Amerikan yerlileri tarafından gözlemlendi. Boğa takımyıldızı yakınında bulunan ve Yengeç Bulutsusu'nun kalıntılarından oluşan bu gök olayı aylarca gün ışığında bile görülebilmiştir.

1187 - Hıttin Muharebesi: Selahaddin Eyyubi, Haçlıları Hıttin'de tam bir bozguna uğrattı.

1776 - Amerikan Bağımsızlık Bildirisi; Amerikan Kongresi, Büyük Britanya'dan bağımsızlığını ilan etti. ABD'nin kuruluş günü olarak kutlanmaktadır.

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Tarihte bugün: 4 Temmuz - Sayfa 2

1802 - Amerika Birleşik Devletleri Askeri Akademisi, New York eyaletinde yer alan West Point şehrinde açıldı.

1810 - Fransa, Amsterdam'ı işgal etti.

1826 - Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci (John Adams) ve üçüncü Başkanı (Thomas Jefferson) aynı tarihte öldüler.

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Tarihte bugün: 4 Temmuz - Sayfa 3

1827 - New York'ta kölelik yasaklandı.

1865 - Lewis Carroll'un Alis Harikalar Diyarında adlı romanı yayımlandı.

1898 - Pehlivan Koca Yusuf, ABD dönüşünde, 'La Burgogne' adlı geminin Atlas Okyanusu'nda batması sonucu öldü.

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Tarihte bugün: 4 Temmuz - Sayfa 4

1918 - Osmanlı Padişahı VI. Mehmet tahta çıktı.

1918 - Bolşevikler, Rus Çarı II. Nikolas'ı ve ailesini öldürdüler.

1921 - Karamürsel düşman işgalinden kurtuldu.

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