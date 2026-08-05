Tarihte bugün: 5 Ağustos
5 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 5 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
5 Ağustos'ta yaşanan olaylar
1100 - I. Henry Westminster Manastırında İngiltere Kralı olarak taç giydi.
1506 - Litvanya Büyük Dükalığı, Kırım Hanlığını Kletsk Savaşında mağlup etti.
1583 - Humphrey Gilbert, Kuzey Amerika'daki ilk İngiliz kolonisini kurdu: Newfoundland Kolonisi
1634 - IV. Murad, içki yasağı ilan ederek meyhaneleri yıktırdı.
1716 - 1716-1718 Osmanlı-Avusturya Savaşı sırasındaki Petrovaradin Muharebesinde Sadrazam Silahdar Damad Ali Paşa hayatını kaybeder.
1858 - ABD ile Avrupa arasında ilk transatlantik kablo çekildi.
1860 - XV. Karl, Trondheim şehrinde Norveç Kralı olarak taç giydi.
1882 - Japonya'da sıkıyönetim ilan edildi.
1884 - New York Limanı'nın girişindeki Özgürlük Anıtı'nın ilk taşı konuldu.