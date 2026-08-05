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Tarihte bugün: 5 Ağustos

5 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 5 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 5 Ağustos - Sayfa 1

5 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1100 - I. Henry Westminster Manastırında İngiltere Kralı olarak taç giydi.

1506 - Litvanya Büyük Dükalığı, Kırım Hanlığını Kletsk Savaşında mağlup etti.

1583 - Humphrey Gilbert, Kuzey Amerika'daki ilk İngiliz kolonisini kurdu: Newfoundland Kolonisi

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Tarihte bugün: 5 Ağustos - Sayfa 2

1634 - IV. Murad, içki yasağı ilan ederek meyhaneleri yıktırdı.

1716 - 1716-1718 Osmanlı-Avusturya Savaşı sırasındaki Petrovaradin Muharebesinde Sadrazam Silahdar Damad Ali Paşa hayatını kaybeder.

1858 - ABD ile Avrupa arasında ilk transatlantik kablo çekildi.

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Tarihte bugün: 5 Ağustos - Sayfa 3

1860 - XV. Karl, Trondheim şehrinde Norveç Kralı olarak taç giydi.

1882 - Japonya'da sıkıyönetim ilan edildi.

1884 - New York Limanı'nın girişindeki Özgürlük Anıtı'nın ilk taşı konuldu.

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Tarihte bugün: 5 Ağustos - Sayfa 4

1897 - Edison, ilk reklam filmini üretti.

1912 - Padişah Sultan Reşat, Meclis-i Mebûsan'ı feshetti ve 14 Mayıs 1914'e kadar kadar Osmanlı Meclisi toplanamadı.

1914 - Cleveland, Ohio'da, ilk elektrikli trafik ışıkları hizmete girdi.

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