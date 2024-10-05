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Tarihte bugün: 5 Ekim

5 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 5 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 5 Ekim - Sayfa 1

5 Ekim'de yaşanan olaylar

869 - İstanbul'da toplanan IV. Konsil'de alınan kararlar sonucu Doğu ve Batı kiliseleri arasındaki ayrım derinleşti.

1450 - Bavyera Dükü IX. Louis, Hristiyan olmayı kabul etmeyen Yahudilerin kovulmasını emretti.

1502 - Kristof Kolomb, Amerika'ya 4. yolculuğunda Kosta Rika'yı keşfetti.

1526 - Beçne Meydan Muharebesi, Osmanlı zaferiyle sonuçlandı.
1550 - Şili'de, İspanyol Konkistador Pedro de Valdivia tarafından Concepcion şehri kuruldu.

1632 - Rusya Çarlığı, Sibir Hanlığı'nı tamamen işgal etti.

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Tarihte bugün: 5 Ekim - Sayfa 2

1789 - Çoğu kadın 5 bini aşkın Fransız, kıtlığı protesto için Versailles Sarayı'na yürüdü ve Kral XVI. Louis'yi Paris'e taşınmaya zorladı.

1864 - Hindistan'daki Kalküta şehrinde siklonda 60.000 öldü.

1877 - Nimipu kabilesi Şefi Joseph'in teslim olmasıyla, ABD'nin kuzeybatısındaki kızılderili direnişi sona erdi.

1892 - Red Kit'teki Dalton kardeşlere ilham olan Dalton çetesi, Kansas'taki banka soygunlarında öldürüldü.

1896 - Alman fizikçi Wilhelm Roentgen'in yeni bir radyasyon çeşidi bulduğu açıklandı.

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Tarihte bugün: 5 Ekim - Sayfa 3

1908 - Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı idaresindeki Bosna-Hersek'i ilhak ettiğini açıkladı.
1908 - Bulgaristan, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etti.
1910 - Portekiz'de Cumhuriyet ilan edildi.
1911 - İtalyan kuvvetleri, Trablusgarp'ın sahil şeridini ele geçirdi.
1915 - Bulgaristan Krallığı, İttifak Devletlerinin yanında I. Dünya Savaşı'na girdi.

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Tarihte bugün: 5 Ekim - Sayfa 4

1921 - İngiltere'de Uluslararası Yazarlar Birliği PEN kuruldu.

1925 - İlk Cumhuriyet Altını İstanbul Darphanesi'nde basıldı ve Mustafa Kemal Paşa'ya gönderildi.

1926 - İstanbul Boğazı'nda trenler için vapur seferleri başlatıldı.

1930 - Dünyanın en büyük hava gemisi İngiliz R 101 zeplini Fransa'da düştü ve 48 kişi hayatını yitirdi.

1931 - Başbakan İnönü ile Dışişleri Bakanı Aras'ın Yunanistan ziyaretleri sırasında,

1930 Türk-Yunan Dostluk Antlaşması yürürlüğe konuldu.

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