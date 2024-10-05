Tarihte bugün: 5 Ekim
5 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 5 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
5 Ekim'de yaşanan olaylar
869 - İstanbul'da toplanan IV. Konsil'de alınan kararlar sonucu Doğu ve Batı kiliseleri arasındaki ayrım derinleşti.
1450 - Bavyera Dükü IX. Louis, Hristiyan olmayı kabul etmeyen Yahudilerin kovulmasını emretti.
1502 - Kristof Kolomb, Amerika'ya 4. yolculuğunda Kosta Rika'yı keşfetti.
1526 - Beçne Meydan Muharebesi, Osmanlı zaferiyle sonuçlandı.
1550 - Şili'de, İspanyol Konkistador Pedro de Valdivia tarafından Concepcion şehri kuruldu.
1632 - Rusya Çarlığı, Sibir Hanlığı'nı tamamen işgal etti.
1789 - Çoğu kadın 5 bini aşkın Fransız, kıtlığı protesto için Versailles Sarayı'na yürüdü ve Kral XVI. Louis'yi Paris'e taşınmaya zorladı.
1864 - Hindistan'daki Kalküta şehrinde siklonda 60.000 öldü.
1877 - Nimipu kabilesi Şefi Joseph'in teslim olmasıyla, ABD'nin kuzeybatısındaki kızılderili direnişi sona erdi.
1892 - Red Kit'teki Dalton kardeşlere ilham olan Dalton çetesi, Kansas'taki banka soygunlarında öldürüldü.
1896 - Alman fizikçi Wilhelm Roentgen'in yeni bir radyasyon çeşidi bulduğu açıklandı.
1908 - Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı idaresindeki Bosna-Hersek'i ilhak ettiğini açıkladı.
1908 - Bulgaristan, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etti.
1910 - Portekiz'de Cumhuriyet ilan edildi.
1911 - İtalyan kuvvetleri, Trablusgarp'ın sahil şeridini ele geçirdi.
1915 - Bulgaristan Krallığı, İttifak Devletlerinin yanında I. Dünya Savaşı'na girdi.
1921 - İngiltere'de Uluslararası Yazarlar Birliği PEN kuruldu.
1925 - İlk Cumhuriyet Altını İstanbul Darphanesi'nde basıldı ve Mustafa Kemal Paşa'ya gönderildi.
1926 - İstanbul Boğazı'nda trenler için vapur seferleri başlatıldı.
1930 - Dünyanın en büyük hava gemisi İngiliz R 101 zeplini Fransa'da düştü ve 48 kişi hayatını yitirdi.
1931 - Başbakan İnönü ile Dışişleri Bakanı Aras'ın Yunanistan ziyaretleri sırasında,
1930 Türk-Yunan Dostluk Antlaşması yürürlüğe konuldu.