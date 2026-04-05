Tarihte bugün: 5 Nisan
5 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 5 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
5 Nisan'da yaşanan olaylar
1453 - Fatih Sultan Mehmet'in donanması, İstanbul sularına geldi.
1614 - Pocahontas ile John Rolfe evlendi. Powhatan adlı Kızılderili kabilesinin reisinin kızı, İngilizlere esir düşünce, tütün yetiştiricisi Rolfe ile tanışmıştı.
1795 - Fransa ile Prusya arasında Basel Antlaşması imzalandı.
1804 - Kayıtlara geçen ilk meteor, İskoçya'ya düştü.
1818 - Şili Bağımsızlık Savaşı sırasında Maipú Muharebesi gerçekleşti.
1909 - Osmanlı İmparatorluğu'nda İttihad-ı Muhammedi Fırkası kuruldu.
1925 - Kahramanmaraş, İstiklal Madalyası aldı.
1930 - Hindistan'da 300 millik yürüyüşünü tamamlayan Mahatma Gandhi, Dandi sahiline ulaştı.
1936 - Mississippi'de meydana gelen bir kasırgada 233 kişi öldü.