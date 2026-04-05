  4. Tarihte bugün: 5 Nisan

Tarihte bugün: 5 Nisan

5 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 5 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

5 Nisan'da yaşanan olaylar

1453 - Fatih Sultan Mehmet'in donanması, İstanbul sularına geldi.

1614 - Pocahontas ile John Rolfe evlendi. Powhatan adlı Kızılderili kabilesinin reisinin kızı, İngilizlere esir düşünce, tütün yetiştiricisi Rolfe ile tanışmıştı.

1795 - Fransa ile Prusya arasında Basel Antlaşması imzalandı.

1804 - Kayıtlara geçen ilk meteor, İskoçya'ya düştü.

1818 - Şili Bağımsızlık Savaşı sırasında Maipú Muharebesi gerçekleşti.

1909 - Osmanlı İmparatorluğu'nda İttihad-ı Muhammedi Fırkası kuruldu.

1925 - Kahramanmaraş, İstiklal Madalyası aldı.

1930 - Hindistan'da 300 millik yürüyüşünü tamamlayan Mahatma Gandhi, Dandi sahiline ulaştı.

1936 - Mississippi'de meydana gelen bir kasırgada 233 kişi öldü.

1941 - Anıtkabir için açılan proje yarışması sonuçlandı; Emin Onat ve Orhan Arda'nın teklif ettikleri proje seçildi.

1944 - II. Dünya Savaşı: Yunanistan'ın bir kasabasında 270 kişi, Naziler tarafından öldürüldü.

1945 - II. Dünya Savaşı: Tito, Sovyetler Birliği ile dostluk anlaşması imzaladı.

