Tarihte bugün: 6 Nisan

6 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 6 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

6 Nisan'da yaşanan olaylar

1326 - Orhan Bey, kuşatma altında tutulan Bursa'yı Bizanslılardan aldı. Bursa, 1326-1361 arasında Osmanlılara başkentlik yaptı.

1453 - İstanbul, Fatih Sultan Mehmet tarafından kuşatıldı.

1814 - Napolyon Bonapart, İmparatorluk tahtını bırakarak Elba Adası'na sürgüne gönderildi.

1830 - Joseph Smith, Jr. aracılığıyla İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi kuruldu.

1861 - Umman Sultanlığı, Zanzibar ve Umman olarak ikiye bölündü.

1869 - Selüloit'in patenti alındı.

1872 - Pertevniyal Lisesi, "Mahmudiye Rüştiyesi" adı altında eğitim-öğretime başladı.

1896 - İlk modern Olimpiyat Oyunları Atina'da başladı.

1909 - Robert Peary ve Matthew Henson'ın Kuzey Kutbu'na ulaştığı ileri sürüldü. Kayıtlarında titizlik göstermemiş olmaları ve bazı bilgilerin eksikliği uzmanlar arasında kuşkular yarattı ve Kuzey Kutbu'na ulaşıp ulaşmadıkları tartışmalara yol açtı.

1909 - Serbesti gazetesinde, İttihat ve Terakki Cemiyeti karşıtı yazılar yazan gazeteci Hasan Fehmi Bey öldürüldü.

1914 - Askerî Yargıtay kuruldu.

1917 - ABD, Almanya'ya savaş ilan etti ve Birinci Dünya Savaşı'na müttefiklerin yanında girdiğini açıkladı.

