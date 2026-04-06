Tarihte bugün: 6 Nisan
6 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 6 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
6 Nisan'da yaşanan olaylar
1326 - Orhan Bey, kuşatma altında tutulan Bursa'yı Bizanslılardan aldı. Bursa, 1326-1361 arasında Osmanlılara başkentlik yaptı.
1453 - İstanbul, Fatih Sultan Mehmet tarafından kuşatıldı.
1814 - Napolyon Bonapart, İmparatorluk tahtını bırakarak Elba Adası'na sürgüne gönderildi.
1830 - Joseph Smith, Jr. aracılığıyla İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi kuruldu.
1861 - Umman Sultanlığı, Zanzibar ve Umman olarak ikiye bölündü.
1869 - Selüloit'in patenti alındı.
1872 - Pertevniyal Lisesi, "Mahmudiye Rüştiyesi" adı altında eğitim-öğretime başladı.
1896 - İlk modern Olimpiyat Oyunları Atina'da başladı.
1909 - Robert Peary ve Matthew Henson'ın Kuzey Kutbu'na ulaştığı ileri sürüldü. Kayıtlarında titizlik göstermemiş olmaları ve bazı bilgilerin eksikliği uzmanlar arasında kuşkular yarattı ve Kuzey Kutbu'na ulaşıp ulaşmadıkları tartışmalara yol açtı.