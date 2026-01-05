Tarihte bugün: 5 Ocak
5 Ocak tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 5 Ocak’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
5 Ocak'ta yaşanan olaylar
1759 - George Washington, Martha Dandridge ile evlendi.
1781 - Amerikan İç Savaşı: Richmond, Benedict Arnold komutasındaki Kraliyet Donanması tarafından yakıldı.
1809 - 1807-1809 Osmanlı-İngiliz Savaşı'nı sona erdiren Kale-i Sultaniye Antlaşması imzalandı.
1854 - San Francisco adlı buharlı gemi battı: 300 kişi öldü.
1889 - Alman fizikçi Martin Brendel, ilk kez auroraları fotoğrafladı.
1895 - Dreyfus davası: Casusluk suçlamasıyla Fransa'da yargılandığı davada, Yüzbaşı Alfred Dreyfus ömür boyu hapse mahkûm oldu.
1919 - Weimar Cumhuriyeti'nde Alman İşçi Partisi kuruldu. Bu parti daha sonra "Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi" adını alacaktı.
1921 - Çerkez Ethem ve kardeşleri, Yunan İşgal Kuvvetleri'ne sığındılar.
1922 - Adana düşman işgalinden kurtuldu.