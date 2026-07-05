Tarihte bugün: 5 Temmuz
5 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 5 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
5 Temmuz'da yaşanan olaylar
1687 - Isaac Newton, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica adlı eserini yayımladı.
1770 - Rus ve Osmanlı Donanmaları arasında Çeşme Muharebesi gerçekleşti. Rus Donanması, Osmanlı Donanması'nı tamamen yok etti.
1921 - İtalyan Birlikleri, Antalya'dan tamamen çekildi.
1924 - VIII. Olimpiyat Oyunları, Paris'te başladı. 42 ülkenin katıldığı Olimpiyat Oyunları'na; Almanya, Fransa ile ilgili sorunları nedeniyle katılmadı.