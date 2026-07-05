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Tarihte bugün: 5 Temmuz

5 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 5 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 5 Temmuz - Sayfa 1

5 Temmuz'da yaşanan olaylar

1687 - Isaac Newton, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica adlı eserini yayımladı.

1770 - Rus ve Osmanlı Donanmaları arasında Çeşme Muharebesi gerçekleşti. Rus Donanması, Osmanlı Donanması'nı tamamen yok etti.

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Tarihte bugün: 5 Temmuz - Sayfa 2

1811 - Venezuela, İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1830 - Fransa, Cezayir'i işgal etti.

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Tarihte bugün: 5 Temmuz - Sayfa 3

1921 - İtalyan Birlikleri, Antalya'dan tamamen çekildi.

1924 - VIII. Olimpiyat Oyunları, Paris'te başladı. 42 ülkenin katıldığı Olimpiyat Oyunları'na; Almanya, Fransa ile ilgili sorunları nedeniyle katılmadı.

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Tarihte bugün: 5 Temmuz - Sayfa 4

1932 - Portekiz'de faşist rejimin başkanlığına Antonio de Oliveria Salazar getirildi.

1938 - Türk Birlikleri Hatay'a girdi. Fransızların 1936'da ilan ettiği sıkıyönetim kaldırıldı.

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