Tarihte bugün: 6 Ağustos
6 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 6 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
6 Ağustos'ta yaşanan olaylar
1571 - Mağusa'nın Osmanlı Orduları'na teslim edilmesiyle Kıbrıs'ın fethi tamamlandı.
1661 - Portekiz İmparatorluğu ile Hollanda Cumhuriyeti arasında Hague Antlaşması imzalandı.
1682 - II. Viyana Kuşatması ile sonuçlanacak savaş ilan edildi.
1726 - Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu, Osmanlı'ya karşı ittifaka vardılar.
1806 - Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun sonu.
1824 - Simón Bolívar, Peru Kurtuluş Savaşı'nın bir parçası kabul edilen Peru'nun Junín Bölgesi'ndeki Junín Savaşı'nda, İspanyol İmparatorluğu ordusunu yendi.
1825 - Bolivya, İspanyol İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını kazandı.
1890 - Elektrikli sandalyenin ilk kullanımı New York'taki Auburn Hapishanesi'nde gerçekleşti.
1914 - I. Dünya Savaşı: Sırbistan Krallığı Alman İmparatorluğu'na, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu da Rus İmparatorluğu'na savaş ilan etti.
1915 - Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Anzak) askerleri, Çanakkale'nin Anafartalar bölgesinde, Suvla Koyu civarında karaya çıkarak Anafartalar Cephesi'ni açtılar.
1915 - Kirte Bağları Muharebesi başladı.
1923 - Türkiye ile Amerika arasında Lozan'da, "Suçluların İadesi Antlaşması" imzalandı.