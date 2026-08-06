  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 6 Ağustos

Tarihte bugün: 6 Ağustos

6 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 6 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Tarihte bugün: 6 Ağustos - Sayfa 1

6 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1571 - Mağusa'nın Osmanlı Orduları'na teslim edilmesiyle Kıbrıs'ın fethi tamamlandı.

1661 - Portekiz İmparatorluğu ile Hollanda Cumhuriyeti arasında Hague Antlaşması imzalandı.

1682 - II. Viyana Kuşatması ile sonuçlanacak savaş ilan edildi.

1 | 9
Tarihte bugün: 6 Ağustos - Sayfa 2

1726 - Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu, Osmanlı'ya karşı ittifaka vardılar.

1806 - Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun sonu.

1824 - Simón Bolívar, Peru Kurtuluş Savaşı'nın bir parçası kabul edilen Peru'nun Junín Bölgesi'ndeki Junín Savaşı'nda, İspanyol İmparatorluğu ordusunu yendi.

2 | 9
Tarihte bugün: 6 Ağustos - Sayfa 3

1825 - Bolivya, İspanyol İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını kazandı.

1890 - Elektrikli sandalyenin ilk kullanımı New York'taki Auburn Hapishanesi'nde gerçekleşti.

1914 - I. Dünya Savaşı: Sırbistan Krallığı Alman İmparatorluğu'na, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu da Rus İmparatorluğu'na savaş ilan etti.

3 | 9
Tarihte bugün: 6 Ağustos - Sayfa 4

1915 - Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Anzak) askerleri, Çanakkale'nin Anafartalar bölgesinde, Suvla Koyu civarında karaya çıkarak Anafartalar Cephesi'ni açtılar.

1915 - Kirte Bağları Muharebesi başladı.

1923 - Türkiye ile Amerika arasında Lozan'da, "Suçluların İadesi Antlaşması" imzalandı.

4 | 9