Tarihte bugün: 6 Aralık
6 Aralık tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 6 Aralık’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
6 Aralık'ta yaşanan olaylar
963 - VIII. Leo, Papa seçildi.
1240 - Moğol Hanı Batu, 28 Kasım'dan beri kuşatma altında tuttuğu Kiev şehrini fethetti. İleride kentin nüfusu 50 binlerden 2 binlere düşecekti.
1768 - Encyclopedia Britannica'nın ilk baskısı yapıldı.
1790 - Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, New York'tan Philadelphia'ya taşındı.
1862 - ABD Başkanı Abraham Lincoln, Minnesota'daki Sioux isyanına katılarak tutuklanan 303 Kızılderiliden, 39'unun asılmasına karar verdi; idamlar 26 Aralık'ta infaz edildi.
1865 - ABD anayasasına köleliği yasaklayan madde eklendi.
1877 - Washington Post gazetesinin ilk sayısı yayımlandı.
1877 - Thomas Edison, ilk ses kaydını gerçekleştirdi.
1917 - Finlandiya, Rusya'dan bağımsızlığını ilan etti.
1917 - Halifax'da (Kanada) bir cephane deposu patladı: 1900'den fazla kişi öldü, şehrin bir kısmı harabeye döndü.
1921 - Serbest İrlanda Devleti, İngiliz-İrlanda Antlaşması gereğince, İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı bir dominyon olarak kuruldu.
1922 - İnsülin, ilk kez Kanada’da bir hastanede hastalar üzerinde denendi.