Tarihte bugün: 6 Eylül
6 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 6 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
6 Eylül'de yaşanan olaylar
394 - Doğu Roma ile Batı Roma arasındaki Frigidus Muharebesi sona erdi.
1422 - II. Murad, İstanbul Kuşatması'nı sona erdirdi.
1901 - ABD'nin 25. Başkanı olan William McKinley, Leon Czolgosz adlı bir anarşist tarafından Buffalo, New York'ta suikasta uğradı. McKinley, 14 Eylül'de öldü ve yerine yardımcısı Theodore Roosevelt geçti.
1914 - I. Dünya Savaşı: I. Marne Muharebesi başladı ve Alman Ordusu'nun, Fransız-İngiliz Ordusu'na yenilgisiyle sonuçlandı.
1915 - Bulgaristan, İttifak Devletleri'yle antlaşma imzaladı ve I. Dünya Savaşı'na dahil oldu.
1922 - Türk Kurtuluş Savaşı-(Balıkesir'in Kurtuluşu): Türk Ordusu, Yunan İşgali altındaki Balıkesir, Bilecik ve İnegöl'e girdi.
1930 - Arjantin'in radikal Başkanı Hipolito İrigoyen, askeri darbeyle devrildi.
1939 - Erzurum'a ilk tren girdi.
1939 - Nazi Almanyası tüm Yahudi vatandaşların, "Sarı Yahudi Yıldızı" taşımasını zorunlu kıldı.
1955 - İstanbul'da 6-7 Eylül Olayları'nda Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evin bombalandığı yolundaki yanlış haber gerekçe gösterilerek başlatılan ve iki gün süren İstanbul ve İzmir'deki gösteriler, Rumlara yönelik bir tahrip ve yağma hareketine dönüştü. İstanbul ve İzmir'de sıkıyönetim ilan edildi.
1960 - Türk Millî Güreş Takımı, Roma Olimpiyatları'nda serbest güreşte 4 altın, 2 gümüş madalya aldı.
1962 - Iğdır'da deprem oldu. 5 bin ev yıkıldı, 25 bin kişi evsiz kaldı.
1968 - Esvatini bağımsızlığını ilan etti.
1975 - Lice'de deprem meydana geldi. Diyarbakır Lice'de meydana gelen depremde 2385 kişi öldü.
1977 - Yumurtalık'tan dış ülkelere ilk petrol sevkiyatı başladı.
1980 - 12 Eylül Darbesi'ne giden süreç: Millî Selamet Partisi, Konya'da Kudüs Mitingi düzenledi. Mitingde İstiklal Marşı yuhalandı, Arapça pankartlarla yürüyüş yapıldı, şeriat sloganları atıldı.