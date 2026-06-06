Tarihte bugün: 6 Haziran
6 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 6 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
6 Haziran'da yaşanan olaylar
1388 - Köln Üniversitesi kuruldu.
1523 - İsveç Bağımsızlık Savaşı sonucunda, İsveç Krallığı bağımsızlığını ilan etti.
1808 - Joseph Bonaparte, İspanya Kralı oldu.
1844 - Mezhepsiz ve ruhban sınıfına bağlı olmayan, küresel bir Hristiyan örgütü olan (YMCA-Young Man Christian Association) kuruldu.
1861 - Bettino Ricasoli, İtalya Başbakanı olarak göreve başladı.
1919 - İstanbul'daki İngiliz Kuvvetleri Komutanı General George Milne, Harbiye Nezareti'ne yazı göndererek, Mustafa Kemal Paşa'nın geri çağrılmasını istedi.
1920 - İstanbul Divan-ı Harb-i, İsmet İnönü, Bekir Sami Kunduk, Celalettin Arif, Dr. Rıza Nur, Yusuf Kemal Tengirşenk, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Rıfat Börekçi ve Fahrettin Altay'ı idama mahkûm etti.
1930 - Arnavutluk Futbol Federasyonu kuruldu.
1939 - İsmet İnönü, Ali Râna Tarhan'ı Müstakil Grup Başkanvekilliğine atadı
1944 - Normandiya Çıkarması: Müttefikler Normandiya’ya çıkarma yaptı.
1962 - Birleşmiş Milletler'de yapılan görüşmeler doğrultusunda, Ruanda ve Burundi'yi ayrı devletler olarak bağımsızlığının tanınması kararlaştırıldı.
1967 - Arap devletleri ortaklaşa uyguladığı politika gereğince, İsrail'e destek veren devletlere yaptığı petrol ihracatını durdurdu.