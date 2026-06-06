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Tarihte bugün: 6 Haziran

6 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 6 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 6 Haziran - Sayfa 1

6 Haziran'da yaşanan olaylar

1388 - Köln Üniversitesi kuruldu.

1523 - İsveç Bağımsızlık Savaşı sonucunda, İsveç Krallığı bağımsızlığını ilan etti.

1808 - Joseph Bonaparte, İspanya Kralı oldu.

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Tarihte bugün: 6 Haziran - Sayfa 2

1844 - Mezhepsiz ve ruhban sınıfına bağlı olmayan, küresel bir Hristiyan örgütü olan (YMCA-Young Man Christian Association) kuruldu.

1861 - Bettino Ricasoli, İtalya Başbakanı olarak göreve başladı.

1919 - İstanbul'daki İngiliz Kuvvetleri Komutanı General George Milne, Harbiye Nezareti'ne yazı göndererek, Mustafa Kemal Paşa'nın geri çağrılmasını istedi.

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Tarihte bugün: 6 Haziran - Sayfa 3

1920 - İstanbul Divan-ı Harb-i, İsmet İnönü, Bekir Sami Kunduk, Celalettin Arif, Dr. Rıza Nur, Yusuf Kemal Tengirşenk, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Rıfat Börekçi ve Fahrettin Altay'ı idama mahkûm etti.

1930 - Arnavutluk Futbol Federasyonu kuruldu.

1939 - İsmet İnönü, Ali Râna Tarhan'ı Müstakil Grup Başkanvekilliğine atadı

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Tarihte bugün: 6 Haziran - Sayfa 4

1944 - Normandiya Çıkarması: Müttefikler Normandiya’ya çıkarma yaptı.

1962 - Birleşmiş Milletler'de yapılan görüşmeler doğrultusunda, Ruanda ve Burundi'yi ayrı devletler olarak bağımsızlığının tanınması kararlaştırıldı.

1967 - Arap devletleri ortaklaşa uyguladığı politika gereğince, İsrail'e destek veren devletlere yaptığı petrol ihracatını durdurdu.

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