  4. Tarihte bugün: 6 Mart

Tarihte bugün: 6 Mart

6 Mart tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 6 Mart’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

6 Mart'ta yaşanan olaylar

1521 - Ferdinand Magellan, Guam'a vardı.

1714 - İngiliz mühendis Henry Mill, daktilo makinesinin patentini aldı.

1853 - Giuseppe Verdi'nin La Traviata operası, Venedik'te ilk kez sahnelendi.

1869 - Dimitri Mendeleyev, ilk periyodik tabloyu açıkladı.

1899 - Bayer, aspirini ticari bir marka olarak kayıt altına aldı.

1902 - Real Madrid Futbol Kulübü kuruldu.

1943 - Rommel, Alman Afrika Kolordusu Komutanlığı görevini bıraktı.

1946 - İlk başarılı yüksek hızlı elektronik bilgisayar "Eniac", ABD'de kullanıma girdi. "Eniac", elektronik-dijital bilgisayara giden yolda atılmış büyük adımlardan biri olarak 1955'e kadar kullanıldı.

1957 - İsrail Birlikleri, Sina Yarımadası'ndan çekildi.

1957 - Afrika'da "Altın Kıyısı", Gana adını alarak bağımsızlığını ilan etti.

1964 - Cassius Clay, resmi olarak Muhammet Ali adını aldı.

1974 - İngiltere'de seçimleri, İşçi Partisi kazandı. Harold Wilson Başbakan oldu.

