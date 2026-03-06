Tarihte bugün: 6 Mart
6 Mart tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 6 Mart’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
6 Mart'ta yaşanan olaylar
1521 - Ferdinand Magellan, Guam'a vardı.
1714 - İngiliz mühendis Henry Mill, daktilo makinesinin patentini aldı.
1853 - Giuseppe Verdi'nin La Traviata operası, Venedik'te ilk kez sahnelendi.
1869 - Dimitri Mendeleyev, ilk periyodik tabloyu açıkladı.
1899 - Bayer, aspirini ticari bir marka olarak kayıt altına aldı.
1902 - Real Madrid Futbol Kulübü kuruldu.
1943 - Rommel, Alman Afrika Kolordusu Komutanlığı görevini bıraktı.
1946 - İlk başarılı yüksek hızlı elektronik bilgisayar "Eniac", ABD'de kullanıma girdi. "Eniac", elektronik-dijital bilgisayara giden yolda atılmış büyük adımlardan biri olarak 1955'e kadar kullanıldı.
1957 - İsrail Birlikleri, Sina Yarımadası'ndan çekildi.