  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 6 Mayıs

Tarihte bugün: 6 Mayıs

6 Mayıs tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 6 Mayıs’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 6 Mayıs - Sayfa 1

6 Mayıs'ta yaşanan olaylar

1536 - İngiltere Kralı VIII. Henry, ülkedeki bütün kiliselerde İngilizce İncillerin bulundurulmasını emretti.

1877 - Sioux Kızılderililerinin şefi Crazy Horse (Çılgın At), ABD birliklerine Nebraska'da teslim oldu.

1889 - Eyfel Kulesi ziyaretçilere açıldı.

1 | 9
Tarihte bugün: 6 Mayıs - Sayfa 2

1889 - Osmanlı Devleti'nin de katıldığı, Uluslararası Paris Fuarı başladı.

1927 - İstanbul Radyosu ilk yayınına, Sirkeci'deki Büyük Postane binasının bodrum katında başladı.

1930 - Hakkâri'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde, 2514 kişi öldü.

2 | 9
Tarihte bugün: 6 Mayıs - Sayfa 3

1936 - Ankara'da Türkiye'nin ilk konservatuvarı olan Ankara Devlet Konservatuvarı kuruldu.

1937 - Dünyanın en büyük zeplini olan Hindenburg, havalandıktan kısa süre sonra alev aldı ve yanarak yere çakıldı. 36 kişinin öldüğü kazadan sonra bu taşımacılık yönteminden vazgeçildi.

1939 - Akşam Gazetesi, görüşmeleri süren Türk- İngiliz Antlaşması hakkında yayımlanan bir yazı sebebiyle kapatıldı.

3 | 9
Tarihte bugün: 6 Mayıs - Sayfa 4

1939 - New York Dünya Sergisi'ndeki Türk kulübü törenle açıldı.

1939 - Ekrem König olayıyla ilişkisi sebebiyle Dışişleri Bakanlığı evrak kayıt memuru Ruhi Bozcalı 3 ay hapse mahkûm edildi.

1940 - John Steinbeck, The Grapes of Wrath (Gazap Üzümleri) adlı romanıyla Pulitzer Ödülü aldı.

4 | 9