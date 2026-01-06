Tarihte bugün: 6 Ocak
6 Ocak tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 6 Ocak’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
6 Ocak'ta yaşanan olaylar
1838 - Samuel Morse, telgrafı kamuya tanıttı.
1907 - Maria Montessori tarafından kurulan ilk çocuk okulu, Casa dei Bambini açıldı.
1912 - New Mexico, 47. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katıldı.
1921 - Yunan birliklerinin Eskişehir ve Afyon doğrultusundaki taarruzuyla, I. İnönü Muharebesi başladı.
1926 - Türkiye'nin ilk iç ve dış istihbarat örgütü, Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti kuruldu.
1929 - Yugoslavya Kralı I. Aleksandar, parlamentoyu feshetti ve ülkede askeri diktatörlük kurdu.
1930 - İlk dizel motorlu otomobil, Indianapolis'ten New York'a yaptığı seyahatini tamamladı.
1931 - Thomas Edison, son patent başvurusunu yaptı.
1938 - Nazi baskısından kaçan Sigmund Freud, Londra'ya gitti.