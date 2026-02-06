Tarihte bugün: 6 Şubat
6 Şubat tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 6 Şubat’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
6 Şubat'ta yaşanan olaylar
1695 - Sultan II. Ahmed'in ölümü ve II. Mustafa'nın tahta çıkışı.
1788 - Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri'nin altıncı eyaleti oldu.
1920 - Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde, Mondros Mütarekesi'ne karşı direnme yanlısı Felah-ı Vatan Grubu kuruldu.
1921 - Ankara'da Hakimiyeti Milliye gazetesi, günlük olarak çıkmaya başladı.
1930 - İspanya'da siyasi tutuklular için genel af ilan edildi.
1933 - İngiltere'den Güney Afrika'ya ilk duraksız uçuş yapıldı.
1936 - Kış Olimpiyat Oyunları, Garmisch-Partenkirchen'de (Almanya) başladı. Türkiye ilk kez katıldı.
1952 - II. Elizabeth, babasının ölümü üzerine Birleşik Krallık Kraliçesi oldu.
1958 - Münih Havaalanı pistinde uçak kazası; Manchester United takımından 7 futbolcu (Roger Byrne, Mark Jones, Eddie Colman, Tommy Taylor, Liam Whelan, David Pegg ve Geoff Bent) ve 8'i gazeteci olmak üzere, 44 yolcudan 23 kişi öldü.
1959 - Texas Instruments çalışanlarından Jack Kilby, tümleşik devre (mikroçip) patenti için başvurdu.
1959 - Florida'daki Cape Canaveral uzay üssünde, Titan kıtalar arası balistik füzesinin test ateşlemesi başarılı oldu.
1968 - İlk televizyon oyunu olan Şair Evlenmesi, canlı olarak yayımlandı.