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Tarihte bugün: 6 Temmuz

6 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 6 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 6 Temmuz - Sayfa 1

6 Temmuz'da yaşanan olaylar

MÖ 371 - Spartalıların yönetimi altındaki Thebes, Leuctra Muharebesi'nde Sparta'yı bozguna uğrattı.

1189 - Fransız asıllı I. Richard (Aslan Yürekli Rişar), İngiltere tahtına çıktı, çok az İngilizce biliyordu.

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Tarihte bugün: 6 Temmuz - Sayfa 2

1517 - Hicaz, Osmanlı topraklarına katıldı. "Emaneti Mübareke" adıyla anılan İslam peygamberi Muhammed bin Abdullah'a ait kutsal eşya, Mısır fatihi Yavuz Sultan Selim'e teslim edildi.

1535 - Ütopya'nın yazarı, İngiliz devlet adamı Sir Thomas More, Kral VIII. Henry'yi, İngiltere Kilisesi'nin başı olarak kabul etmediği için idam edildi.

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Tarihte bugün: 6 Temmuz - Sayfa 3

1827 - Londra Antlaşması imzalandı.

1885 - Fransız bilimci Louis Pasteur'ün bulduğu kuduz aşısı, ilk kez bir insana uygulandı.

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Tarihte bugün: 6 Temmuz - Sayfa 4

1905 - Alfred Deakin, ikinci kez Avustralya Başbakanı seçildi.

1917 - Arabistanlı Lawrence, Arap isyancılarla birlikte Akabe kentine saldırdı.

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