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Tarihte bugün: 7 Ağustos

7 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 67 7 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 7 Ağustos - Sayfa 1

7 Ağustos'ta yaşanan olaylar

626 - Konstantinopolis (İstanbul) kuşatması, Avarlar ve Slavlar'ın yardımıyla kalktı.

1794 - Pensilvanya'da çiftçiler, alkollü içkilere getirilen vergilere karşı isyan başlattı.

1807 - İlk buharlı yolcu gemisi Clermont, New York-Albany arasında ilk seferini gerçekleştirdi.

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Tarihte bugün: 7 Ağustos - Sayfa 2

1819 - Simón Bolívar ve Francisco de Paula Santander komutasındaki 3 bin kişilik ordu, Boyaca yakınlarında İspanya Krallık güçlerini yendi.

1919 - Erzurum Kongresi sona erdi.

1924 - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Nasturi ayaklanması başladı.

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Tarihte bugün: 7 Ağustos - Sayfa 3

1936 - Yaşar Erkan, Berlin Olimpiyatları'nda grekoromen güreşte 61 kilo şampiyonu oldu.

1942 - ABD ile Japonya arasında Guadalcanal savaşı başladı.

1955 - Sony'nin öncül kuruluşlarından "Tokyo Telecommunications Engineering" tarafından üretilen ilk transistörlü radyonun satışına Japonya'da başlandı.

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Tarihte bugün: 7 Ağustos - Sayfa 4

1960 - Fildişi Sahili, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.

1964 - Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları, Kıbrıs'ta Rum mevzilerini bombaladı.

1966 - Michigan'ın Lansing kentinde, ırkçı ayaklanmalar meydana geldi.

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