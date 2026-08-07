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Tarihte bugün: 7 Ağustos

7 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 7 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 7 Ağustos - Sayfa 1

7 Ağustos'ta yaşanan olaylar

626 - Konstantinopolis (İstanbul) kuşatması, Avarlar ve Slavlar'ın yardımıyla kalktı.

1794 - Pensilvanya'da çiftçiler, alkollü içkilere getirilen vergilere karşı isyan başlattı.

1819 - Simón Bolívar ve Francisco de Paula Santander komutasındaki 3 bin kişilik ordu, Boyacá yakınlarında İspanya Krallık güçlerini yendi.

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Tarihte bugün: 7 Ağustos - Sayfa 2

1919 - Erzurum Kongresi sona erdi.

1924 - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Nasturi ayaklanması başladı.

1936 - Yaşar Erkan, Berlin Olimpiyatları'nda grekoromen güreşte 61 kilo şampiyonu oldu.

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Tarihte bugün: 7 Ağustos - Sayfa 3

1942 - ABD ile Japonya arasında Guadalcanal savaşı başladı.

1955 - Sony'nin öncül kuruluşlarından "Tokyo Telecommunications Engineering" tarafından üretilen ilk transistörlü radyonun satışına Japonya'da başlandı.

1960 - Fildişi Sahili, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.

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Tarihte bugün: 7 Ağustos - Sayfa 4

1964 - Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları, Kıbrıs'ta Rum mevzilerini bombaladı.

1966 - Michigan'ın Lansing kentinde, ırkçı ayaklanmalar meydana geldi.

1970 - Kaliforniya'da bir hakim (Harold Haley) Mahkeme'de önce rehin alındı ve daha sonra da öldürüldü. Amaç, göz altına alınan Kara Gerilla Ailesi örgütü üyesi George Jackson'ı serbest bıraktırmaktı.

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