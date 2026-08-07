Tarihte bugün: 7 Ağustos
7 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 7 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
7 Ağustos'ta yaşanan olaylar
626 - Konstantinopolis (İstanbul) kuşatması, Avarlar ve Slavlar'ın yardımıyla kalktı.
1794 - Pensilvanya'da çiftçiler, alkollü içkilere getirilen vergilere karşı isyan başlattı.
1819 - Simón Bolívar ve Francisco de Paula Santander komutasındaki 3 bin kişilik ordu, Boyacá yakınlarında İspanya Krallık güçlerini yendi.
1919 - Erzurum Kongresi sona erdi.
1924 - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Nasturi ayaklanması başladı.
1936 - Yaşar Erkan, Berlin Olimpiyatları'nda grekoromen güreşte 61 kilo şampiyonu oldu.
1942 - ABD ile Japonya arasında Guadalcanal savaşı başladı.
1955 - Sony'nin öncül kuruluşlarından "Tokyo Telecommunications Engineering" tarafından üretilen ilk transistörlü radyonun satışına Japonya'da başlandı.
1960 - Fildişi Sahili, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.
1964 - Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları, Kıbrıs'ta Rum mevzilerini bombaladı.
1966 - Michigan'ın Lansing kentinde, ırkçı ayaklanmalar meydana geldi.
1970 - Kaliforniya'da bir hakim (Harold Haley) Mahkeme'de önce rehin alındı ve daha sonra da öldürüldü. Amaç, göz altına alınan Kara Gerilla Ailesi örgütü üyesi George Jackson'ı serbest bıraktırmaktı.