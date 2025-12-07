Tarihte bugün: 7 Aralık
7 Aralık tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 7 Aralık’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
7 Aralık'ta yaşanan olaylar
1787 - Delaware, Amerika Birleşik Devletleri Anayasasını onaylayan ilk eyalet oldu.
1836 - Martin Van Buren, Amerika Birleşik Devletleri'nin 8. Başkanı seçildi.
1905 - Moskova Ayaklanması başladı. Moskova'ya giren Çarlık Ordularıyla ayaklanmacılar arasında kıyasıya çarpışmalar yaşandı.
1917 - I. Dünya Savaşı: ABD, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na savaş ilan etti.
1920 - Türkiye Halk İştirakiyyun Fırkası kuruldu.
1921 - Kilis'in Fransız işgalinden kurtuluşu.
1922 - Siyasal mizah dergisi, Akbaba yayın hayatına başladı.
1923 - Birleşik Krallık 'ta yapılan seçimlerde; Muhafazakâr Parti 257, İşçi Partisi 191, Liberal Parti 158 milletvekilliği aldı.
1932 - Muhsin Ertuğrul'un "Bir Millet Uyanıyor" filmi gösterime girdi.
1934 - Türk Kadınlar Birliği, İstanbul'da bir mitingle kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakkını kutladı.
1941 - II. Dünya Savaşı: Kanada; Finlandiya, Macaristan, Romanya ve Japonya'ya savaş ilan etti.
1941 - Pearl Harbor Saldırısı: Japon uçakları Amerikan deniz üssü Pearl Harbor'u bombaladı. 5 savaş gemisi, 14 gemi, 200 uçak yok edildi, 2400 kişi öldü.