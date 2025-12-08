  1. Ekonomim
Tarihte bugün: 7 Aralık

7 Aralık tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 7 Aralık’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

8 Aralık'ta yaşanan olaylar

1808 - Napolyon Bonaparte komutasındaki Fransız Ordusu, Madrid'e girdi.

1863 - Santiago (Şili)'de bulunan Iglesia de la Compañía Kilisesi çıkan bir yangın sonucu tamamen yandı, 2000'den fazla kişi öldü. Yangın sonrasında bu alana bir anıt dikildi.

1868 - İlk ışıklı trafik lambaları, Londra'da kullanılmaya başlandı.

1869 - Birinci Vatikan Konsili açıldı.

1886 - ABD'de Samuel Gompers Başkanlığında, Amerikan Emek Federasyonu kuruldu.

1907 - V. Gustav, İsveç tahtında çıktı.

1936 - Nikaragua'da, Anastasio Somoza Cumhurbaşkanı seçildi.

1941 - Pearl Harbor Saldırısından bir gün sonra Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Japonya'ya savaş ilan etti ve II. Dünya Savaşı'na resmen girmiş oldu.

1942 - Vatan gazetesi, Hitler ve Mihver Devletleri aleyhtarı yazılar nedeniyle kapatıldı.

1948 - Birleşmiş Milletler, Güney Kore'nin tanınmasını onayladı.

1953 - Türkiye futbolda İspanya'yı eledi ve Dünya Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

1953 - DSİ (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü) kuruldu.

