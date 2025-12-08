Tarihte bugün: 7 Aralık
7 Aralık tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 7 Aralık’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
8 Aralık'ta yaşanan olaylar
1808 - Napolyon Bonaparte komutasındaki Fransız Ordusu, Madrid'e girdi.
1863 - Santiago (Şili)'de bulunan Iglesia de la Compañía Kilisesi çıkan bir yangın sonucu tamamen yandı, 2000'den fazla kişi öldü. Yangın sonrasında bu alana bir anıt dikildi.
1868 - İlk ışıklı trafik lambaları, Londra'da kullanılmaya başlandı.
1869 - Birinci Vatikan Konsili açıldı.
1886 - ABD'de Samuel Gompers Başkanlığında, Amerikan Emek Federasyonu kuruldu.
1907 - V. Gustav, İsveç tahtında çıktı.
1936 - Nikaragua'da, Anastasio Somoza Cumhurbaşkanı seçildi.
1941 - Pearl Harbor Saldırısından bir gün sonra Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Japonya'ya savaş ilan etti ve II. Dünya Savaşı'na resmen girmiş oldu.
1942 - Vatan gazetesi, Hitler ve Mihver Devletleri aleyhtarı yazılar nedeniyle kapatıldı.