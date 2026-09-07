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Tarihte bugün: 7 Eylül

7 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 7 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 7 Eylül - Sayfa 1

7 Eylül'de yaşanan olaylar

70 - İmparator Titus komutasındaki Roma İmparatorluğu Ordusu, Kudüs'ü işgal etti ve şehir yağmalandı.

1566 - Kanuni Sultan Süleyman, Zigetvar Seferi'nde gut hastalığı yüzünden öldü. 28 Kasım 1566 tarihinde defnedildi.

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Tarihte bugün: 7 Eylül - Sayfa 2

1776 - Dünyada ilk kez bir denizaltı saldırısı düzenlendi. Amerikalıların imal ettiği Turtle (Kaplumbağa) adlı araç suyun altından giderek New York Limanı'nda demirlemiş bulunan İngiliz Kraliyet Donanması'nın bayrak gemisi HMS Eagle'ın altına zaman ayarlı bir bomba iliştirdi. Ancak saldırı başarısız oldu.

1782 - William Herschel, kendi tasarımı olan teleskopla Satürn Bulutsusunu keşfetti.

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Tarihte bugün: 7 Eylül - Sayfa 3

1812 - Moskova'ya yürüyen Napolyon, Rusları şehrin 70 mil batısındaki Borodino'da yendi.

1813 - "Sam Amca" takma ismi, ABD için ilk defa yerel bir gazetede kullanıldı.

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Tarihte bugün: 7 Eylül - Sayfa 4

1822 - Portekiz'in sömürgesi olan Brezilya bağımsızlığına kavuştu.

1901 - 19. yüzyılda, Batı'nın Çin üzerindeki ekonomik ve siyasi etkisine karşı çıkartılan Boxer Ayaklanması sona erdi.

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