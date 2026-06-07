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Tarihte bugün: 7 Haziran

7 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 7 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 7 Haziran - Sayfa 1

7 Haziran'da yaşanan olaylar

769 - FMU (French Mason Union) kuruldu.

1099 - Birinci Haçlı seferi: Haçlı ordusu Kudüs kalesi önüne geldi ve Kudüs Kuşatması başladı.

1494 - Dönemin deniz güçleri Portekiz ve İspanya, Tordesillas Antlaşması'na vardı.

1557 - Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camii açıldı.

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Tarihte bugün: 7 Haziran - Sayfa 2

1654 - XIV. Louis, Fransa Kralı oldu.

1692 - Jamaika'nın Port Royal kentinde deprem: 1600 kişi öldü, 3000 kişi ağır yaralandı.

1801 - Portekiz ve İspanya, "Badajoz Antlaşması"nı imzaladılar. Portekiz "Olivenza" şehrini kaybetti.

1832 - Québec'te Asya kolerası salgını: Yaklaşık 6000 kişi öldü.

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Tarihte bugün: 7 Haziran - Sayfa 3

1856 - Dolmabahçe Sarayı kullanıma açıldı.

1862 - Gennaios Kolokotronis, Yunanistan Başbakanı oldu.

1863 - Meksiko, Fransız birliklerince ele geçirildi.

1866 - Anadolu'da kurulan ilk Demiryolu hattı olan İzmir-Aydın demiryolu açıldı.

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Tarihte bugün: 7 Haziran - Sayfa 4

1890 - Ertuğrul Fırkateyni, Japonya'da Yokohama Limanı'na ulaştı.

1893 - Gandhi, ilk sivil itaatsizlik ve pasif direniş eylemine başladı.

1905 - Norveç Parlamentosu İsveç ile olan birliğinden ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. 13 Ağustos'ta düzenlenen referandum ile bağımsızlık onaylandı.
1918 - Osmanlı'nın 9. Ordusu kuruldu.

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