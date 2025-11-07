Tarihte bugün: 7 Kasım
7 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 7 Kasım'da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
7 Kasım'da yaşanan olaylar
656 - Müslümanlar arasındaki ilk iç savaş olan Cemel Savaşı gerçekleşti.
1665 - Yaşayan en uzun ömürlü gazete, The London Gazette ilk kez yayımlandı.
1848 - Zachary Taylor ABD başkanı seçildi.
1892 - İstanbul'da Darülaceze'nin temeli atıldı.
1893 - ABD'nin Colorado eyaletinde kadınlara oy verme hakkı tanındı.
1916 - Woodrow Wilson, ABD Başkanı seçildi.
1917 - Ekim Devrimi; Bolşevikler, Rusya'da iktidarı ele geçirdiler.
1917 - I. Dünya Savaşı: İngiliz kuvvetleri, Osmanlı Devleti idaresindeki Gazze'yi ele geçirdi.
1918 - Grip salgını, Batı Samoa'ya yayıldı. Yıl sonuna dek 7.542 kişinin (nüfusun %20'si) ölümüne neden oldu.
1920 - Türk ordusu, Gümrü'yü ele geçirdi.
1921 - İtalya'da Mussolini, kendisini Ulusal Faşist Parti'si lideri ilan etti.
1929 - New York'ta Modern Sanatlar Müzesi açıldı.