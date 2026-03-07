Tarihte bugün: 7 Mart
7 Mart tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 7 Mart’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
7 Mart'ta yaşanan olaylar
161 - Marcus Aurelius, Roma İmparatoru oldu.
1864 - Adigey'de Şapsığlar için Ruslarca verilen köylerinden ayrılma süresi doldu ve terk ettirilen Şapsığ köylerinin, Rus askerlerince ateşe verilip yakılmasına başlandı.
1876 - Alexander Graham Bell, telefon buluşunun patentini aldı.
1908 - Kabataş Erkek Lisesi, Padişah II. Abdülhamid'in fermanıyla “Kabataş Mekteb-i İdâdisi” adı altında kuruldu.
1911 - Meksika Devrimi: 20. yüzyılın ilk büyük devrimi gerçekleşti.
1919 - Fransızlar Kozan'ı işgal etti.
1921 - Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşu.
1921 - Ardanuç ve Borçka'nın düşman işgalinden kurtuluşu.
1920 - Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşu.
1925 - Şeyh Said'in emrindeki 5000 kişilik bir kuvvet, Diyarbakır'a saldırdı.
1925 - İstiklal Mahkemeleri üyeleri, yapılan seçimlerle belirlendi. Denizli Milletvekili Mazhar Müfit Bey (Kansu) Mahkeme Başkanlığına, Karesi Milletvekili Süreyya Bey (Özgeevren) savcılığa getirildi. Urfa Milletvekili Ali Saip (Ursavaş) ve Kırşehir Milletvekili Lüfi Müfit beyler ise asil üyeliğe seçildi.
1927 - İstiklal Mahkemeleri'nin görevi fiilen sona erdi. Tamamen ortadan kalkması ancak 1948'de gerçekleşti.
1945 - Amerikan I. Ordusu, Remagen Köprüsü'nden Ren Nehrini geçti.
1950 - Milletvekilleri adaylarının sayısı bütün tahminleri aştı, yalnız Elazığ'dan 600 kişi aday oldu.
1951 - İran Başbakanı General Ali Razmara, radikal dinci bir militan tarafından öldürüldü.
1952 - Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü ve 222 arkadaşı, Anayasa'nın dilini yaşayan dile dönüştürmek için DP Meclis Grubu adına bir önerge hazırlayarak Meclise sundular. Önergede, değiştirilmesi gereken kelimeler arasında suç, bakanlar kurulu, devrim, ivedilik gibi kelimeler yer alıyordu.