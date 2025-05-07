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Tarihte bugün: 7 Mayıs

7 Mayıs tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 7 Mayıs’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 7 Mayıs - Sayfa 1

7 Mayıs'ta yaşanan olaylar

558 - Ayasofya'nın kubbesi çöktü. I. Justinianus, kubbenin onarılma emrini verdi.

1429 - Jeanne d'Arc İngilizler'den Orléans'ı alır; bu, Yüz Yıl Savaşları'nın seyrinde bir dönüş işaretidir.

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Tarihte bugün: 7 Mayıs - Sayfa 2

1682 - Deli Petro, Rus Çarı oldu.

1824 - İşitme duyusunu yitiren Beethoven, Viyana'da 9. senfoniyi ilk kez sundu.

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Tarihte bugün: 7 Mayıs - Sayfa 3

1830 - Osmanlı-Amerikan Ticaret ve Dostluk Antlaşması imzalandı.

1832 - Yunanistan Krallığı kuruldu.

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Tarihte bugün: 7 Mayıs - Sayfa 4

1867 - Alfred Nobel, dinamitin patentini aldı.

1901 - Sankt-Peterburg'da işçiler ile Çarlık Polisi ve askerî birlikleri arasında çatışma başladı. Bu olay Obukhov Savunması olarak anılmaktadır.

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