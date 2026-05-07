Tarihte bugün: 7 Mayıs
7 Mayıs tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 7 Mayıs’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
7 Mayıs'ta yaşanan olaylar
558 - Ayasofya'nın kubbesi çöktü. I. Justinianus, kubbenin onarılma emrini verdi.
1429 - Jeanne d'Arc İngilizler'den Orléans'ı alır; bu, Yüz Yıl Savaşları'nın seyrinde bir dönüş işaretidir.
1682 - Deli Petro, Rus Çarı oldu.
1824 - İşitme duyusunu yitiren Beethoven, Viyana'da 9. senfoniyi ilk kez sundu.
1830 - Osmanlı-Amerikan Ticaret ve Dostluk Antlaşması imzalandı.
1832 - Yunanistan Krallığı kuruldu.
1867 - Alfred Nobel, dinamitin patentini aldı.
1901 - Sankt-Peterburg'da işçiler ile Çarlık Polisi ve askerî birlikleri arasında çatışma başladı. Bu olay Obukhov Savunması olarak anılmaktadır.
1915 - İngiliz transatlantiği Lusitania, I. Dünya Savaşı sürerken Atlas Okyanusu'nda bir Alman denizaltısı tarafından batırıldı. 20 dakikada batan gemideki, 1959 yolcudan 1198'i öldü. Bu olay, ABD'yi Almanya aleyhine çevirdi.