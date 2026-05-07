Tarihte bugün: 7 Mayıs

1867 - Alfred Nobel, dinamitin patentini aldı.

1901 - Sankt-Peterburg'da işçiler ile Çarlık Polisi ve askerî birlikleri arasında çatışma başladı. Bu olay Obukhov Savunması olarak anılmaktadır.

1915 - İngiliz transatlantiği Lusitania, I. Dünya Savaşı sürerken Atlas Okyanusu'nda bir Alman denizaltısı tarafından batırıldı. 20 dakikada batan gemideki, 1959 yolcudan 1198'i öldü. Bu olay, ABD'yi Almanya aleyhine çevirdi.