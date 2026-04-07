Tarihte bugün: 7 Nisan
7 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 7 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
7 Nisan'da yaşanan olaylar
451 - Hun İmparatoru Attila, Franklar'ın elinde buluna Fransa'nın kuzeyindeki Metz şehrini ele geçirdi. Germen müttefikleriyle birleşerek; Reims, Mainz, Strazburg, Köln, Worms ve Trier kentleri yağmalandı.
1140 - İmparatoriçe Matilda, İngiltere'nin ilk kadın hükümdarı oldu ve "İngiliz Leydi" unvanını aldı.
1348 - Charles Üniversitesi Prag'da kuruldu.
1521 - Ferdinand Magellan, Cebu adasına ulaştı.
1712 - New York'ta köleler isyan başlattı.
1789 - Sultan I. Abdülhamid öldü, III. Selim tahta çıktı.
1795 - Fransa'da metre, uzunluk ölçüsü birimi olarak kabul edildi.
1827 - İngiliz kimyager John Walker'ın buluşu olan kibrit, İngiltere'de piyasaya sürüldü.
1906 - Vezüv Yanardağı, lav püskürttü ve Napoli şehri harabeye döndü.