  Tarihte bugün: 7 Nisan

7 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 7 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

7 Nisan'da yaşanan olaylar

451 - Hun İmparatoru Attila, Franklar'ın elinde buluna Fransa'nın kuzeyindeki Metz şehrini ele geçirdi. Germen müttefikleriyle birleşerek; Reims, Mainz, Strazburg, Köln, Worms ve Trier kentleri yağmalandı.

1140 - İmparatoriçe Matilda, İngiltere'nin ilk kadın hükümdarı oldu ve "İngiliz Leydi" unvanını aldı.

1348 - Charles Üniversitesi Prag'da kuruldu.

1521 - Ferdinand Magellan, Cebu adasına ulaştı.

1712 - New York'ta köleler isyan başlattı.

1789 - Sultan I. Abdülhamid öldü, III. Selim tahta çıktı.

1795 - Fransa'da metre, uzunluk ölçüsü birimi olarak kabul edildi.

1827 - İngiliz kimyager John Walker'ın buluşu olan kibrit, İngiltere'de piyasaya sürüldü.

1906 - Vezüv Yanardağı, lav püskürttü ve Napoli şehri harabeye döndü.

1939 - II. Dünya Savaşı: İtalya, Arnavutluk'u işgal etti.

1939 - Adalet Bakanlığı çok eşle evlilik yasağını delmek için yapılan sahte iş sözleşmelerine karşı genelge yayımladı.

1943 - Batı Ukrayna'nın Terebovlia kentinde Naziler, 1100 Yahudiyi öldürüp toplu mezara gömdüler.

