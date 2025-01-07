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Tarihte bugün: 7 Ocak

7 Ocak tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 7 Ocak’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 7 Ocak - Sayfa 1

7 Ocak'ta yaşanan olaylar

1558 - Fransa, İngiltere'nin Kıta Avrupası'ndaki son toprağı olan Calais'yi de ele geçirdi.

1598 - Boris Godunov, Rus Çarı oldu.

1610 - İtalyan astronom Galileo Galilei, Jüpiter'in iki uydusunu (Ganymede, Callisto) tespit etti.

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Tarihte bugün: 7 Ocak - Sayfa 2

1634 - IV. Murad'ın emriyle, Şeyhülislam Ahizade Hüseyin Efendi boğdurularak öldürüldü. Böylelikle Osmanlı'da ilk defa bir şeyhülislam öldürülmüş oldu.

1714 - İngiliz mühendis Henry Mill, daktilo makinesinin patentini aldı.

1785 - Fransız havacı Jean-Pierre Blanchard ve Amerikalı fizikçi John Jeffries, bir balonla Manş Denizi'ni geçtiler.

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Tarihte bugün: 7 Ocak - Sayfa 3

1789 - İlk Amerikan Başkanlık seçimleri yapıldı. Seçmenler delegeleri, onlar da bir ay sonra ülkenin ilk Başkanını belirlediler. Seçimde George Washington ABD Başkanı oldu.

1887 - Thomas Stevens, dünya çapında bisiklet turu tamamlayan ilk kişi oldu.

1904 - İlk uluslararası Mors Alfabesi acil durum sinyali "CQD" kabul edildi, ancak iki yıl sonra yerini SOS sinyaline bırakacaktır.

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Tarihte bugün: 7 Ocak - Sayfa 4

1913 - Ham petrolden benzin eldesi patentlendi.

1924 - Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı yabancı okulların binaları içinde bulunan dinî simge ve işaretlerin kaldırılması için bir genelge yayımladı.

1927 - Okyanus aşırı ilk telefon görüşmesi, New York'tan Londra'ya yapıldı.

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